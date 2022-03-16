«Ключевые, но не первые». Почему в традиционной белорусской свадьбе главными были родители?

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Оксана Котович, этнокультуролог:
Ведь свадьба – это толока. Принцип жизни традиционного общества, когда толокой провожали на тот свет, строили дом, собирали урожай. Навоз вывозили на поля, дрова рубили толокой, сообща. И свадьба – не исключение из этой толочности. Мы сегодня чаще всего говорим о том, что свадьба – это праздник двух людей, парня и девушки. Они полюбили друг друга. Им надо создать некий спектакль, где они должны быть романтические, влюбленные, красивые, а все остальные вообще тут ни при чем. Я бы хотела сказать, что в традиционной свадьбе как раз таки главными участниками были родители. Они были важны. Пускай не на самом первом месте, но очень близко к этому первому месту.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Объединение поколений.
Оксана Котович:
Конечно, безусловно.
Екатерина Забенько:
Молодожены, по сути, играют не последнюю, конечно же, роль в свадьбе.
Оксана Котович:
Нет, конечно же. Они ключевые, но не первые. На них сейчас все замыкается, но только сегодня. Это показатель того, с чем эти родители пришли к свадьбе – какую дочку воспитали, какого сына воспитали, что на столе, что после свадьбы, до свадьбы. Это все – показатель семьи. Вот смотрите, свадьба: одна семья и вторая семья, один род плюс второй род. А по сути говоря, объединяющее – это все, что называется народом.
Каждая уважающая себя девушка должна была соткать 40 рушников. Они были разные – для сватов, гостей, жениха с невестой. Если она не умела ткать, красиво вышивать, должна была об этом позаботиться. То есть всегда в деревне были мастеровые женщины, которые бы помогли собрать ей приданное.
«Если бы циферки не сошлись, не поженились?» Вот когда супружеская пара астрологов посмотрела собственный гороскоп – подробнее здесь.