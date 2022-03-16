«Ключевые, но не первые». Почему в традиционной белорусской свадьбе главными были родители?

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Котович, этнокультуролог:

Ведь свадьба – это толока. Принцип жизни традиционного общества, когда толокой провожали на тот свет, строили дом, собирали урожай. Навоз вывозили на поля, дрова рубили толокой, сообща. И свадьба – не исключение из этой толочности. Мы сегодня чаще всего говорим о том, что свадьба – это праздник двух людей, парня и девушки. Они полюбили друг друга. Им надо создать некий спектакль, где они должны быть романтические, влюбленные, красивые, а все остальные вообще тут ни при чем. Я бы хотела сказать, что в традиционной свадьбе как раз таки главными участниками были родители. Они были важны. Пускай не на самом первом месте, но очень близко к этому первому месту.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Объединение поколений.

Оксана Котович:

Конечно, безусловно.

Екатерина Забенько:

Молодожены, по сути, играют не последнюю, конечно же, роль в свадьбе.