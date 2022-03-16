«Женихи, не позволяйте над собой такие издевательства». Вот почему на свадьбе нельзя пить из туфельки невесты

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Котович, этнокультуролог : Сегодня на свадьбе крайне редко, но все равно можно еще увидеть, как воруют у невесты туфельку и потом заставляют жениха или еще кого-то из этой туфельки пить.

Оксана Котович:

Это традиция-перевертыш. Потому что, представьте себе, подошло время к первой брачной ночи. Для этого было специально отведенное место, где постельницы, специально приготовленные женщины все это выстилали. Клали там топор для того, чтобы первенец был зачат.

Алена Родовская:

Топор?

Оксана Котович:

Мальчик. Это целая история. Это красиво, здорово. Вот они приходили: жених садился, и невеста должна была снять с него, сегодня скажу так, обувь. Я уже не знаю, в чем там был жених в тот момент – летом, зимой или осенью. Показать момент покорности. Сегодня все с точностью наоборот. Там – она, а тут – наоборот. Мы все делаем по-другому, все перевернули. Он же в знак благодарности, что она подчиняется ему, что она ему покорна, его жена, а он ее муж – господин, дарил ей два рубля. Это очень большие деньги. Корова стоила восемь. И постельницы, увидев такое уважение с одной стороны и благодарение – с другой, уходили и всей свадьбе говорили: «Хорошая пара, будет счастливая супружеская жизнь».

Алена Родовская:

Все дело в двух рублях оказалось.