«Женихи, не позволяйте над собой такие издевательства». Вот почему на свадьбе нельзя пить из туфельки невесты

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Оксана Котович, этнокультуролог:
Сегодня на свадьбе крайне редко, но все равно можно еще увидеть, как воруют у невесты туфельку и потом заставляют жениха или еще кого-то из этой туфельки пить.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Особенно в регионах часто.
Оксана Котович:
Да. Жуткая традиция.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Этого нельзя делать?
Оксана Котович:
Это традиция-перевертыш. Потому что, представьте себе, подошло время к первой брачной ночи. Для этого было специально отведенное место, где постельницы, специально приготовленные женщины все это выстилали. Клали там топор для того, чтобы первенец был зачат.
Алена Родовская:
Топор?
Оксана Котович:
Мальчик. Это целая история. Это красиво, здорово. Вот они приходили: жених садился, и невеста должна была снять с него, сегодня скажу так, обувь. Я уже не знаю, в чем там был жених в тот момент – летом, зимой или осенью. Показать момент покорности. Сегодня все с точностью наоборот. Там – она, а тут – наоборот. Мы все делаем по-другому, все перевернули. Он же в знак благодарности, что она подчиняется ему, что она ему покорна, его жена, а он ее муж – господин, дарил ей два рубля. Это очень большие деньги. Корова стоила восемь. И постельницы, увидев такое уважение с одной стороны и благодарение – с другой, уходили и всей свадьбе говорили: «Хорошая пара, будет счастливая супружеская жизнь».
Алена Родовская:
Все дело в двух рублях оказалось.
Оксана Котович:
Я закончу про туфельку. Сегодня воруют туфельку, заставляют пить шафера, еще кого-то из этой туфельки. В сказках Аленушка уговаривала Иванушку не пить из лужицы. Кем станешь?
Ольга Шерснева:
Козленочком.
Оксана Котович:
Подкаблучником. Поэтому, женихи, не позволяйте над собой такие издевательства. Не надо пить из туфельки, не надо на свадьбе рождать подкаблучника.
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