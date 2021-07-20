«Сводится к минимуму влияние влаги». Рассказываем, как собирают урожай в первом регионе-тысячнике

Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц. Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каменецкий район уже семь лет подряд дает первых тысячников. Говорят, весь рецепт успеха в подходе к делу. Выйти в поле раньше, подготовить технику и исключить простои. Еще добавляем такой ингредиент, как милость погоды.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А в качестве секретной специи в этом успехе – распорядок дня. Он – гарант хорошего результата. Сперва до 11:00 здесь убирают озимые культуры, затем переходят на яровые, а после 19:00 снова убирают озимые. Таким образом сводится к минимуму влияние влаги.

Александр Субботин о ходе уборочной: «Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн»

Брестская область первая приступила к уборочной. В полях сегодня свыше 1 300 комбайнов. Уборочная пройдет в кратчайшие сроки и без потерь на полях. Такую задачу сегодня ставит руководство области. Агросезон бескомпромиссный и непростой – на полях созрели практически все культуры. К страде дополнительно привлекли свыше 500 человек.