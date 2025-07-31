В Минской области намолочено свыше 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых

В приоритете – продовольственная безопасность. Уборочная кампания продолжается. Аграрии успешно преодолевают погодные вызовы. Процесс потребовал адаптации к условиям, но не остановил жатву, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области уже намолочено свыше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В Пуховичском районе также все силы аграриев сосредоточены на том, чтобы убрать хлеб качественно, без потерь и в срок. На счету у аграриев каждый погожий день. Уже убрано свыше 80 % озимого ячменя. Параллельно продолжается уборка рапса.

Светлана Карзанова, начальник отдела производства и реализации продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома:

В Пуховичском районе сельскохозяйственные организации возделывают зерновые и зернобобовые культуры на площади 22 800 гектар. Озимый ячмень из них занимает 3 200 гектар. Урожайность находится на уровне прошлого года. Ожидаем вал не меньше получить зерновых, ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Комбайны все готовы. На данный момент приобретены комбайны белорусского производства.

В 2025 году площадь зернового клина в Минской области – порядка 470 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.