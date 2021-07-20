«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области
Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц. Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.
Виктория Кунц, комбайнер сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
Я помогаю папе перед и после работы прочищать жатку от того, что засоряется.
Заботливо и с трепетом к рабочей лошадке. 18-летняя Виктория Кунц в поле новичок. Не весь внутренний мир комбайна еще узнала, но уже с легкостью ориентируется в уходе.
Девушка стала правой рукой для опытного отца-механизатора Андрея, он уже 9 лет за штурвалом. В 2021 году семья взяла рубеж в 1 000, да еще и первыми в области.
Виктория Кунц:
Меня такая гордость берет, потому что я с папой-комбайнером, у нас первая 1 000 в области. Я очень горда и за папу, и за себя, что мы вместе такого добиваемся.
Андрей Кунц, старший комбайнер сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
У меня не первая 1 000, в прошлом году было три. В этом году постараемся, может быть, чтобы даже и больше было тысяч. Трудновато шли, погода сразу не соответствовала, но старались.
Виктория учится в Пинском аграрно-технологическом колледже и хочет вернуться к родной земле. В хозяйстве «Савушкина пуща» такую семейственность поддерживают и поощряют. О тысячном результате здесь узнали накануне, говорят, на рекорд вышли ближе к полуночи. Главный агроном Михаил Чурак уже 9-й год борется с землей за каждый грамм урожая, и в этот праздник папу пришла поддержать вся семья.
Михаил Чурак, главный агроном сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:
Мы старались на этот урожай, в этом году мы вложили многое. Защитили растения очень хорошо. Способствовала погода, дожди. Зерно налилось хорошо, поэтому урожай у нас хороший, потому и 1 000.
Подробности в видеоматериале.