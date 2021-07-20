Александр Субботин о ходе уборочной: «Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн»

Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области
Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Задачи всегда понятны. Машина уборочной запущена, мы уже несколько дней активно врезались в уборку ячменя и так далее. Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн. Вопросы стандартные: обеспеченность топливом, запчастями, готовность машинно-тракторного парка, готовность людей, наличие механизаторов.
В Брестской области планируют завершить уборочную уже к 10 августа и намолотить свыше миллиона тонн зерна, никак не меньше. Сегодня для этого все есть: и трудолюбивые люди, и техника, а главное – желание.
Подробности в видеоматериале.