Александр Субботин о ходе уборочной: «Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн»

Новости Беларуси. В Брестской области 20 июля чествовали первый экипаж-тысячник. Тандем получился семейным: в кабине комбайна отец и дочь – Андрей и Виктория Кунц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области Свой рекорд они поставили в полях Каменецкого района.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задачи всегда понятны. Машина уборочной запущена, мы уже несколько дней активно врезались в уборку ячменя и так далее. Уже положили в закрома чуть больше 500 тысяч тонн. Вопросы стандартные: обеспеченность топливом, запчастями, готовность машинно-тракторного парка, готовность людей, наличие механизаторов.