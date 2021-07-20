Александр Лукашенко: «Идите, кайтесь и делайте всё, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о Латушко: «МИД до последнего тянул его на новую работу» Виктория Ходосок:

А вообще благодатные условия для мигрантов Европа создает сама. Но в этом не признается, а обвиняет Беларусь, мол, мы пропускаем специально. Но вопрос вышел за грани. Над людьми попросту начали издеваться. Ответ не заставил себя долго ждать. Еще вчера министр обороны Литвы в своем Twitter новость о выявлении белорусскими пограничниками трех групп незаконных мигрантов, которых допрашивали и избивали литовцы, обозначил хештэгом fakenews. Вот такая европейская демократия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы же их туда позвали. Что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда? Вы как дипломаты их должны предупредить, особенно МИД: на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием – они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь, на границе, вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, вы думайте, кто вам противостоит. Чтобы остановить миграцию, я уже сказал, надо ликвидировать бандитские организации, организованные преступные группы в Литве, Польше и других странах, которые их за деньги приглашают туда и провозят, и проводят через границу. По крайней мере, принимают на границе. Поэтому в Литве надо решать этот вопрос. И второе направление – вы же разрушили там эти страны. Вы же демократию туда несли. Так вы поезжайте сейчас и в этих демократических государствах – Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других – создайте рабочие места. Сделайте так, чтобы там люди работали и кусок хлеба для своих детей могли заработать. Рецепт понятен, но ведь надо работать, надо шевелиться.