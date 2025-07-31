Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем

Алина Трус, корреспондент:

Национальный художественный музей Беларуси – настоящее пространство для искусства. Ежедневно сюда приходят сотни любителей творчества и вдохновляются картинами именитых художников, а еще проникаются живой музыкой. Все в одном месте. Коллектив, покоривший мир. В просторных залах музея каждую неделю солисты хора «Полифоника» собираются. Они исполняют свои самые любимые песни и готовятся к международным конкурсам. Когда-то это была большая мечта Ольги Ивановой. Будучи лингвистом-переводчиком и изучая шесть языков, она никогда не забывала о музыке. В 2025 году ее творческому коллективу уже 15 лет.

Ольга Иванова, создатель и руководитель хора «Полифоника»:

Мы начинали репетировать вшестером, а далее нас становилось все больше и больше: 18, 25, 53. Теперь нас уже более 50 человек. Я этому несказанно рада. Участники хора – истинные ценители музыки, но изначально непрофессиональные певцы. Этих представителей совершенно разных профессий объединило творчество. Ольга Иванова:

В большинстве своем это доктора, педагоги, у нас есть деканы, ученые, у нас есть IT-специалисты. Интеллигенция, но уровень высочайший. И каждый раз, когда мы собираемся, у нас какие-то праздники, я всегда благодарю этих людей, потому что я им искренне благодарна за то, что они собрались вокруг меня, мы созидаем, мы делаем все вместе.

На счету творческого коллектива более 35 стран и десятки площадок мирового масштаба. Одно из ярких выступлений прошло в стенах Венской филармонии. Именно там хор исполнял свои лучшие композиции на родном белорусском языке. Ольга Иванова:

Было много экзотических путешествий. Мы были в Ирландии, в Великобритании, мы объездили всю Италию, Португалию, везде были в Испании. Мы были в Японии несколько раз. Конечно, это все незабываемо. Это вещи, которые, мне кажется, каждый из нас будет помнить до конца дней своих.