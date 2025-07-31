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Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем

31 июля 2025 15:27
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Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем-1

Алина Трус, корреспондент:
Национальный художественный музей Беларуси – настоящее пространство для искусства. Ежедневно сюда приходят сотни любителей творчества и вдохновляются картинами именитых художников, а еще проникаются живой музыкой. Все в одном месте. 

Коллектив, покоривший мир. В просторных залах музея каждую неделю солисты хора «Полифоника» собираются. Они исполняют свои самые любимые песни и готовятся к международным конкурсам. Когда-то это была большая мечта Ольги Ивановой. Будучи лингвистом-переводчиком и изучая шесть языков, она никогда не забывала о музыке. В 2025 году ее творческому коллективу уже 15 лет.

Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем-3

Ольга Иванова, создатель и руководитель хора «Полифоника»:
Мы начинали репетировать вшестером, а далее нас становилось все больше и больше: 18, 25, 53. Теперь нас уже более 50 человек. Я этому несказанно рада. 

Участники хора – истинные ценители музыки, но изначально непрофессиональные певцы. Этих представителей совершенно разных профессий объединило творчество.

Ольга Иванова:
В большинстве своем это доктора, педагоги, у нас есть деканы, ученые, у нас есть IT-специалисты. Интеллигенция, но уровень высочайший. И каждый раз, когда мы собираемся, у нас какие-то праздники, я всегда благодарю этих людей, потому что я им искренне благодарна за то, что они собрались вокруг меня, мы созидаем, мы делаем все вместе. 

Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем-5

На счету творческого коллектива более 35 стран и десятки площадок мирового масштаба. Одно из ярких выступлений прошло в стенах Венской филармонии. Именно там хор исполнял свои лучшие композиции на родном белорусском языке.

Ольга Иванова:
Было много экзотических путешествий. Мы были в Ирландии, в Великобритании, мы объездили всю Италию, Португалию, везде были в Испании. Мы были в Японии несколько раз. Конечно, это все незабываемо. Это вещи, которые, мне кажется, каждый из нас будет помнить до конца дней своих. 

Как белорусский хор «Полифоника» стал известен во всём мире? Поговорили с руководителем-7

Алина Трус:
Как относятся к нашим песням, к нашей культуре в других странах? Как они воспринимают? 

Ольга Иванова:
Замечательно относятся. Сейчас последний конкурс, где мы вошли в десятку лучших коллективов мира, это наравне со Швейцарией, Америкой – и белорусы в этой десятке. Мы пели именно аутентичную белорусскую музыку. 

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Ольга Иванова

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