Спортивная подготовка сотрудников МЧС – узнали, как тренируются спасатели

Смена пожарного-спасателя – это не стандартные восемь часов, она длится ровно 24 часа. В этот период жизнь течет по строгому ритму. Сирена может зазвучать в любой момент. А дальше считаные секунды – скорость, запах дыма, ликвидация... Готовым нужно быть всегда и в любую минуту. За каждой операцией стоит невероятный труд, качественная подготовка, дисциплина, а также физическая и психологическая выносливость, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В одном из помещений – тренажерный зал. Ранее специально оборудованного места для занятий спортом не было. Да и в наличии только финская лестница и брусья. Сейчас в современном мини-зале все необходимое для укрепления мышц тела. Тренажеры для комплексно-силовых упражнений, гантели, беговая дорожка. А главное – хорошая слышимость в случае тревоги.

Максим Ольховик, мастер-спасатель Пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Червень:

Спасатели и спорт – как две основополагающие части боеготовности. Ежедневно на выдержку и выносливость проверяют нас чрезвычайные ситуации. Благодаря новому спортзалу спасатели Червенского района на регулярной основе, а главное – правильно, могут отрабатывать все группы мышц, которые будут задействованы при работе на пожаре, а также повышать свою выносливость с помощью беговой дорожки, при этом не выходя за пределы подразделения, имея возможность при случае выезда на тревогу не терять ни единой секунды. Проще всего и удобнее, нравится мне заниматься на беговой дорожке, у нас часто есть проверки выносливости, физподготовки, для этого мы занимаемся чуть ли не каждый день на беговой дорожке.