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Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон

31 августа 2023 13:28
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Темы, которые волнуют каждого. То, что обсуждают везде.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-1

Механизатор поставил эту импортную технику и работает на вашей.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю!

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-7

Андрей Лазуткин, политолог:
Какая у них зарплата? Какой сегодня курс доллара? Все про это переживали.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-10

Доводим до кипения и подаем только свежие факты и аргументы. На нашем поле экспертные фигуры. Работаем с корректировкой на инсайды.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-13

Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы не только при твоей, Алена, но и при моей жизни многополярность эта появилась.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-16

Александр Лукашенко:
Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться.

Не боимся идти по тонкому.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-19

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Рэжым пазітыўнай дэскрымінацыі, умацаванне беларускай мовы, бо ў беларускай мовы іншай Радзімы, акрамя Беларусі, няма.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-22

Эти планы сейчас реализуются. Они не просто есть на бумаге.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-25

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам на ваше мнение плевать!

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-28

Вадим Боровик, политолог:
Можно угробить страну за месяц, приняв одно неправильное решение. Когда в мирное время можно импортировать, шутить и баловаться, в такое время надо быть очень осторожным, каждое слово отмерять.

Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон-31

Говорим открыто в прямом эфире каждый понедельник в 18:30. Присоединяйтесь и задавайте повестку по существу.

# Журналистика # общество # Вадим Боровик # Александр Лукашенко # Андрей Лазуткин # Игорь Марзалюк # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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