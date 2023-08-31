Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон

Темы, которые волнуют каждого. То, что обсуждают везде.
Темы, которые волнуют каждого. То, что обсуждают везде.
Механизатор поставил эту импортную технику и работает на вашей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю!
Андрей Лазуткин, политолог:
Какая у них зарплата? Какой сегодня курс доллара? Все про это переживали.
Доводим до кипения и подаем только свежие факты и аргументы. На нашем поле экспертные фигуры. Работаем с корректировкой на инсайды.
Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы не только при твоей, Алена, но и при моей жизни многополярность эта появилась.
Александр Лукашенко:
Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться.
Не боимся идти по тонкому.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Рэжым пазітыўнай дэскрымінацыі, умацаванне беларускай мовы, бо ў беларускай мовы іншай Радзімы, акрамя Беларусі, няма.
Эти планы сейчас реализуются. Они не просто есть на бумаге.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам на ваше мнение плевать!
Вадим Боровик, политолог:
Можно угробить страну за месяц, приняв одно неправильное решение. Когда в мирное время можно импортировать, шутить и баловаться, в такое время надо быть очень осторожным, каждое слово отмерять.
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