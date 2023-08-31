Свежие факты, эксперты и то, что волнует каждого. Ток-шоу «По существу» открывает новый сезон

Темы, которые волнуют каждого. То, что обсуждают везде.

Механизатор поставил эту импортную технику и работает на вашей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю!

Андрей Лазуткин, политолог:

Какая у них зарплата? Какой сегодня курс доллара? Все про это переживали.

Доводим до кипения и подаем только свежие факты и аргументы. На нашем поле экспертные фигуры. Работаем с корректировкой на инсайды.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы не только при твоей, Алена, но и при моей жизни многополярность эта появилась.

Александр Лукашенко:

Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Не боимся идти по тонкому.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Рэжым пазітыўнай дэскрымінацыі, умацаванне беларускай мовы, бо ў беларускай мовы іншай Радзімы, акрамя Беларусі, няма.

Эти планы сейчас реализуются. Они не просто есть на бумаге.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам на ваше мнение плевать!

Вадим Боровик, политолог:

Можно угробить страну за месяц, приняв одно неправильное решение. Когда в мирное время можно импортировать, шутить и баловаться, в такое время надо быть очень осторожным, каждое слово отмерять.