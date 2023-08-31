Делаем букет к 1 сентября своими руками. Мастер-класс от флориста

Ольга Гайдукевич, мастер-флорист международного класса:

Я приглашаю вас в свою мастерскую. Сейчас я расскажу вам, как много цветочных богатств в нашей стране. Посмотрите, что вокруг меня, все это выросло в Беларуси. Верите? Никто не поверит. А скоро 1 сентября. Давайте сделаем букеты самых простых цветов, которые растут везде, повсеместно.

Итак, я подготовила все цветы. У меня будет главным героем мелколепестник, статица и тысячелистник, а также паникум. Я подкладываю стебли слева направо. Всегда идет диагональ. Ни в коем случае не наоборот. До меня дошла информация, что даже есть такие учителя, которые говорят, не покупайте нам цветы, не тратьте деньги. Дело в радости. Дело в том, чтобы принести цветы и порадовать не только преподавателя, а своего ребенка. Ведь это не только праздник учителей, это праздник детей. Те, кто идет в первый класс. Смотрите, чтобы мне видеть направление стеблей, даже могу перевернуть букет и вставлять стебли так, чтобы они красиво ложились в спираль. Правильно подрезанный и хорошо сложенный букет должен стоять на своих ногах. Пожалуйста, он стоит. А теперь мы его проверим, хорошо ли я его связала. Поднимаем и держим за стебли. Смотрите, я могу его держать за стебли, они не выдвигаются. То есть я связала очень прочно.