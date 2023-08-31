Владимир Перцов: Президент понимает важность печатного слова в формировании молодого поколения

Новости Беларуси. У Беларуси и России сформировано общее литературное пространство, которое важно сохранять и укреплять, заявил министр информации Владимир Перцов на 36-й Московской международной книжной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейший и старейший книжный форум в Восточной Европе, который существует с 1977 года. На этот раз долгожданные бестселлеры представили свыше 300 издателей из России, Германии, Ирана, Казахстана, Китая. Огромные павильоны едва вместили всех желающих. Беларусь принимает участие в выставке на правах почетного гостя. Торжественное открытие нашего стенда состоялось сегодня.

Друзья, приглашаем почетных гостей перерезать ленту и открыть наш стенд. Белорусский стенд воплотил в себе связь поколений и сохранение духовно-нравственных ценностей. В основе концепции историко-просветительский проект «Батьковщина. В поисках утраченного». В экспозиции представлены более 500 книг, которые рассказывают о нашей истории, культуре, традициях с полным погружением. Возможности дополненной реальности, интерактивное оживление фотографий, переносят посетителей стенда в различные уголки Беларуси.

Вот, например, Брестская крепость, Холмские ворота, наводим – и сразу появляется, как они выглядят прямо сейчас.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

У нас на одного жителя приходится 2,3 экземпляра книги, в среднем 21-22 миллиона книг у нас издается в год, 9 тысяч наименований. И 2,3 – это не только рекорд в СНГ, но и в Европейском союзе. У нас уделяется большое внимание потому, что, во-первых, Президент всегда вопросы книгоиздания и социально значимой литературы держит на контроле, понимая важность печатного слова в формировании молодого поколения.