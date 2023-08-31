Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  

Новости Беларуси. В Бресте открыли новый детский сад в одном из самых молодых микрорайонов. В нем предусмотрели все, что нужно для дошкольников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданы 19 групп, в том числе три для особенных детей. В распоряжении ребят игровая компьютерная комната, кабинет релаксации, изостудия, танцевальный и спортивный залы. Сад оснастили камерами видеонаблюдения для безопасности пребывания детей. В подарок от руководства области коллектив получил мультиборд, игровые и образовательные наборы.

Людмила Лось, заведующая детским садом № 8 Бреста:

Современный проект дошкольного учреждения образования предусматривает наличие коррекционной комнаты, сенсорной, компьютерной игровой, кабинета с работой с родителями, психологической разгрузки и многое другое. Поэтому нашим детям уже завтра, 1 сентября, здесь будет весело и интересно.

Оксана Тоношева, жительница Бреста:

Очень был нужен садик, потому что мы возили совсем в другой район. Это было неудобно, так как у меня трое детей и все находятся в разных районах. Мы этот садик очень ждали и очень благодарны, что сюда попали.