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Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  

31 августа 2023 10:51
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Новости Беларуси. В Бресте открыли новый детский сад в одном из самых молодых микрорайонов. В нем предусмотрели все, что нужно для дошкольников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  -1

Созданы 19 групп, в том числе три для особенных детей. В распоряжении ребят игровая компьютерная комната, кабинет релаксации, изостудия, танцевальный и спортивный залы. Сад оснастили камерами видеонаблюдения для безопасности пребывания детей. В подарок от руководства области коллектив получил мультиборд, игровые и образовательные наборы.

Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  -4

Людмила Лось, заведующая детским садом № 8 Бреста:
Современный проект дошкольного учреждения образования предусматривает наличие коррекционной комнаты, сенсорной, компьютерной игровой, кабинета с работой с родителями, психологической разгрузки и многое другое. Поэтому нашим детям уже завтра, 1 сентября, здесь будет весело и интересно.

Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  -7

Оксана Тоношева, жительница Бреста:
Очень был нужен садик, потому что мы возили совсем в другой район. Это было неудобно, так как у меня трое детей и все находятся в разных районах. Мы этот садик очень ждали и очень благодарны, что сюда попали.

Новый детский сад открыли в Бресте. Есть даже кабинет релаксации  -10

В заречной части Бреста проживает практически треть населения города, и строительство жилья там продолжается. Развитие социальной инфраструктуры также имеет приоритетное значение. Еще один детский сад в микрорайоне Вулька планируют открыть следующей весной. Уже проектируется новая школа на тысячу мест.

# Дети # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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