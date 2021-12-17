«Дана дорога в жизнь 29 ребятам». Александр Турчин посетил детский дом семейного типа в Молодечненском районе

Новости Беларуси. В рамках благотворительной акции «Наши дети» руководство центрального региона посещает социальные учреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор Минской области Александр Турчин заглянул в детский дом семейного типа в поселке Чисть Молодечненского района. Раиса и Казимир Макей воспитывают семерых ребят, из которых шесть – приемные. Старшим по 12-14 лет, младшей, Кристине, недавно исполнилось 8. Гости к ребятам приехали не с пустыми руками. Учли все пожелания. Привезли компьютер, цветной принтер, акустическую систему, стиральную машину, игрушки, конструкторы, а также сладкие наборы. А воспитанники в ответ приготовили новогодние сувениры и стихи.

Я увлекаюсь футболом. Мне очень сильно понравились подарки, подарили футбольный мячик, который хотели.

Раиса Макей, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Новый год, конечно же, дети ждут. Они ждут чудес, праздника. Акция «Наши дети». Каждый год к нам кто-то приезжает, посещают и местные власти. В этом году к нам приехал губернатор. Неожиданно, но нам очень приятно.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В этой семье уже, скажем так, дана дорога в жизнь 29 ребятам, которые, к сожалению, в силу разных причин не смогли воспитываться в своих семьях. Тем не менее люди, которые дают нашим ребятам такое тепло, на мой взгляд, заслуживают очень большого уважения. То, что мы постарались исполнить сегодня максимально все пожелания, – мы видим, сколько радости у этих детей, которые, наверное, в чем-то обделены родительским теплом, но пусть наши подарки сделают жизнь этих ребят немножко более счастливой.