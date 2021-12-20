Более четверти белорусов винят в ухудшении жизни только себя. Как изменилось материальное положение населения?

Новости Беларуси. Как изменилось благосостояние белорусов за последний год и какие проблемы в стране требуют срочных решений? Срез общественной мысли в анализе социологов. Опубликованы новые данные масштабного исследования «Беларусь. Мнение о будущем», участие в котором приняли более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество жизни людей остается важнейшей задачей государственной политики. Несмотря на санкции Запада, Президент требует не допустить ухудшения экономики, что в конечном итоге может сказаться на каждом. Уже более года мы живем в условиях беспрецедентного экономического давления. Проблем добавил и коронавирус – на решение связанных с заболеванием вопросов в стране направляются колоссальные средства. Однако государство справляется со всеми вызовами, что нашло отражение в ответах респондентов.

Более половины белорусов считают, что их материальное положение не изменилось либо улучшилось за последнее время. 23,6 % указали на ухудшение. Примерно 13 % респондентов выбрали ответ: существенно ухудшилось.

Обращает на себя внимание все большая опора на собственные силы. На вопрос, кто виноват в ухудшении жизни, более четверти при ответе возложили ответственность на себя. Примерно столько же считают, что виновато государство или правительство. Интересно, что почти 10 % указывают на правительства других стран. При этом значительная часть, более 20 % опрошенных, не видит ухудшений.

А вот какие проблемы требуют срочных решений со стороны органов власти в месте проживания? Подавляющее большинство, речь о более 66 %, не смогли найти ответ на этот вопрос.

При этом вариантов предлагалось более 10. Среди них – здравоохранение, зарплата, жилищная политика, образование, благоустройство, работа ЖКХ. Незначительная часть указывала на некоторые проблемы в этих сферах. Удивительным для социологов стало недовольство дорогами. Чуть более 6 % выбрали именно этот вариант ответа. При том, что мнением интересовались в региональном разрезе. Что означает необходимость обратить внимание на проблему местной вертикали.