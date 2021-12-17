«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?

Новости Беларуси. Главная елка для самых талантливых и одаренных детей Брестской области впервые проходит в поместье белорусского Деда Мороза. Две с половиной сотни ребят пригласили в самое сказочное место страны, чтобы подарить новогодние эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Поместье Деда Мороза встречает юных, но уже очень талантливых гостей праздничным оркестром. За воротами их ждет настоящая сказка. Дом доброго волшебника и десятки персонажей, которые готовы исполнять заветные желания.

Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу котенка.

Конфеты, домик со сказкой и тапки.

С Новым годом! Ура!

Это очень красивое сказочное место. Тут все так, как будто в сказку погружаешься. Все очень интересно, захватывающе. Просто не передать словами, дух захватывает.

Очень атмосферно, очень круто.

Да, сохраняется из года в год праздничная обстановка, атмосфера, приятно новые места видеть, что в Беларуси есть такие красивые зоны, где осталась настоящая природа.

Для детей из самых отдаленных районов, а это около 300 километров пути, визит в праздничную резиденцию в Беловежской пуще стал первым в жизни.

– Часа 4 ехали.

– А хотелось увидеть Дедушку Мороза?

– Да, конечно, я ему письмо написал, и пришел ответ. То, что подарок придет в новогоднюю ночь под новогоднюю елку.

– А ты себя хорошо вел?

– Да, недавно две девятки получил с семеркой.

Особенно встречу с беловежским волшебником ждала ученица специализированной школы-интерната Вероника Антошок. 2020 год девушке запомнится выступлением на сцене Кремлевского дворца. Играет на четырех музыкальных инструментах, а изучать нотную грамоту помогает ей не шрифт Брайля, а исключительный музыкальный слух. Мир она воспринимает не глазами, а через звуки.

Вероника Антошок, ученица Жабинковской специализированной общеобразовательной школы-интерната:

Я здесь первый раз, до этого здесь никогда не была. Мне рассказывали, и это очень круто. Здесь очень хорошо. Я загадала, чтобы у моих близких все было хорошо и чтобы у меня в следующем году получилось все то, что я в этом не успела. Председатель Брестского облисполкома на главной елке в Беловежской пуще: в 10 лет я мечтал тут побывать. Мне за 50, и вот я тут – читайте здесь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

От беловежского Деда Мороза никто не уезжает без подарков. И если он не может всем помочь, то это могут сделать неравнодушные белорусы. Сотни подарков привезли специально для главной елки Брестской области.

– С Новым годом!

– Спасибо.