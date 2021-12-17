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«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?

17 декабря 2021 16:45
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Новости Беларуси. Главная елка для самых талантливых и одаренных детей Брестской области впервые проходит в поместье белорусского Деда Мороза. Две с половиной сотни ребят пригласили в самое сказочное место страны, чтобы подарить новогодние эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-1

Поместье Деда Мороза встречает юных, но уже очень талантливых гостей праздничным оркестром. За воротами их ждет настоящая сказка. Дом доброго волшебника и десятки персонажей, которые готовы исполнять заветные желания.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-4

Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу котенка.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-7

Конфеты, домик со сказкой и тапки.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-10

С Новым годом! Ура!

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-13

Это очень красивое сказочное место. Тут все так, как будто в сказку погружаешься. Все очень интересно, захватывающе. Просто не передать словами, дух захватывает.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-16

Очень атмосферно, очень круто.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-19

Да, сохраняется из года в год праздничная обстановка, атмосфера, приятно новые места видеть, что в Беларуси есть такие красивые зоны, где осталась настоящая природа.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-22

Для детей из самых отдаленных районов, а это около 300 километров пути, визит в праздничную резиденцию в Беловежской пуще стал первым в жизни.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-25

– Часа 4 ехали.
– А хотелось увидеть Дедушку Мороза?
– Да, конечно, я ему письмо написал, и пришел ответ. То, что подарок придет в новогоднюю ночь под новогоднюю елку.
– А ты себя хорошо вел?
– Да, недавно две девятки получил с семеркой.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-28

Особенно встречу с беловежским волшебником ждала ученица специализированной школы-интерната Вероника Антошок. 2020 год девушке запомнится выступлением на сцене Кремлевского дворца. Играет на четырех музыкальных инструментах, а изучать нотную грамоту помогает ей не шрифт Брайля, а исключительный музыкальный слух. Мир она воспринимает не глазами, а через звуки.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-31

Вероника Антошок, ученица Жабинковской специализированной общеобразовательной школы-интерната:
Я здесь первый раз, до этого здесь никогда не была. Мне рассказывали, и это очень круто. Здесь очень хорошо. Я загадала, чтобы у моих близких все было хорошо и чтобы у меня в следующем году получилось все то, что я в этом не успела.

Председатель Брестского облисполкома на главной елке в Беловежской пуще: в 10 лет я мечтал тут побывать. Мне за 50, и вот я тут – читайте здесь.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
От беловежского Деда Мороза никто не уезжает без подарков. И если он не может всем помочь, то это могут сделать неравнодушные белорусы. Сотни подарков привезли специально для главной елки Брестской области.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-37

– С Новым годом!
– Спасибо.

«Никто не уезжает без подарков». Как прошла главная ёлка для детей Брестской области в Беловежской пуще?-40

Чтобы на одну заветную мечту стало меньше. Маленькая миссия большой акции: чужих детей не бывает.

# Новый год # общество # Кристина Протосовицкая # Николай Лапай # Вероника Антошок # Фотофакт

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