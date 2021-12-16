«Дойти до каждого ребёнка и исполнить желание». Глава администрации Заводского района об акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Подарить тепло и заботу. В рамках акции «Наши дети» во вспомогательной школе-интернате № 10 состоялось праздничное мероприятие «С верой в добро», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все участники смогли окунуться в настоящую новогоднюю сказку. Ребята показали представление, а гости подготовили подарки. На празднике побывала и наш корреспондент Лена Мельницкая.

Лена Мельницкая, корреспондент:

С верой в добро и чудо – в Новый год. Акция «Наши дети» уже четверть века дарит радость тем, кто особенно в этом нуждается. В этот раз праздник пришел к ученикам Вспомогательной школы-интерната № 10.

Здесь обучаются почти 270 особенных детей, и гостей они всегда ждут с особым трепетом и волнением. К каждой встрече тщательно готовятся. На этот раз поставили спектакль-сказку с яркими танцевальными и вокальными номерами.

Татьяна Русецкая, директор Вспомогательной школы-интерната № 10:

Мероприятие, несомненно, очень важное для наших ребят. Они ждут каждый день, как сказку, новых гостей, новых друзей. И в нашей школе, поверьте, таких друзей очень много. Ну и, конечно, подарки и хорошие эмоции ждут наших ребят в этот день.

Поздравить воспитанников школы-интерната пришли представители местной власти и предприятий. Конечно, не с пустыми руками. Это цветной принтер, интерактивное панно для пескотерапии, развивающие игры и канцелярские товары. А в группе круглосуточного пребывания появился новый ковер. Каждому юному участнику праздника вручили сладкий подарок.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Для меня это особое время, когда взрослые превращаются в добрых волшебников и исполняют детские желания. Поверьте, они самые разнообразные, но очень хочется дойти до каждого ребенка и исполнить желание каждого.