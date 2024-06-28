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«Судьба любого государства – это жизнь лично каждого из вас». Лукашенко обратился к молодёжи

28 июня 2024 13:31
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Случайных людей во Дворце Независимости – святой святых политической жизни страны – не бывает. Об этом заявил Президент, награждая выпускников и преподавателей высших учебных заведений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Судьба любого государства – это жизнь лично каждого из вас». Лукашенко обратился к молодёжи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодарен вам за эту встречу. Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь с молодежью. Думаю о том, как вы воспринимаете вообще нашу политику. Здесь сталкиваются и сейчас в этом зале разные мнения, разные понимания жизни. Моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и восприняли то, что сейчас происходит.

Мы говорим сегодня много о Беларуси, что мы многое сделали и так далее. Мы что-то сделали, совсем немного по сравнению с тем, что было сделано до нас. Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы мы не использовали, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами. Поэтому цените то, что было создано до вас, используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства, вашей страны в целом. Хотя судьба любого государства – это жизнь лично каждого из вас.

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# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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