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На улицах Франции начались протесты против американо-израильских ударов по Ирану

15 марта 2026 10:41
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Улицы европейских городов заполнили колонны протестующих против эскалации на Ближнем Востоке. Париж, Лион, Марсель и еще почти 100 населенных пунктов охватили манифестации. Французы отказываются быть втянутыми в ближневосточную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах Франции начались протесты против американо-израильских ударов по Ирану-2

Политики назвали происходящее опасной авантюрой, напомнив, что те же силы толкали страну к конфронтации с Россией. Поводов для беспокойства добавляет и Вашингтон. Накануне Дональд Трамп призвал европейских союзников, включая Францию, направить свои военные корабли к берегам Ирана для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что страны, получающие нефть через этот коридор, должны сами участвовать в его защите. Однако в Париже ответили отказом. Внешнеполитическое ведомство Франции также официально опровергло информацию об отправке 10 боевых кораблей в зону конфликта.

# франция # Конфликт на Ближнем Востоке

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