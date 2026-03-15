На улицах Франции начались протесты против американо-израильских ударов по Ирану

Улицы европейских городов заполнили колонны протестующих против эскалации на Ближнем Востоке. Париж, Лион, Марсель и еще почти 100 населенных пунктов охватили манифестации. Французы отказываются быть втянутыми в ближневосточную войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики назвали происходящее опасной авантюрой, напомнив, что те же силы толкали страну к конфронтации с Россией. Поводов для беспокойства добавляет и Вашингтон. Накануне Дональд Трамп призвал европейских союзников, включая Францию, направить свои военные корабли к берегам Ирана для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что страны, получающие нефть через этот коридор, должны сами участвовать в его защите. Однако в Париже ответили отказом. Внешнеполитическое ведомство Франции также официально опровергло информацию об отправке 10 боевых кораблей в зону конфликта.