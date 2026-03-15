60 лет вместе! В Минске сыграли бриллиантовую свадьбу
В Беларуси семья – это главный приоритет. Брак, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, что четко прописано в Основном законе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для белорусов семья – это ценность, которую оберегают и сохраняют. Как это делают супруги Ахрамович из Минска. Их совместная история началась больше полувека назад. И уже шесть десятилетий они идут рука об руку. Валентина Георгиевна и Леонид Матвеевич отметили бриллиантовую свадьбу.
Познакомилась пара в 1958-м. После четырех лет службы Леонида на Черноморском флоте судьба вновь свела их зимой 1966-го. Решили пожениться. Глава семейства прошел путь от строителя до сотрудника министерства, а Валентина более четырех десятилетий отдала заводу «Интеграл». Супруги – почетные ветераны труда и счастливые основатели большой династии, в которой подрастают четыре внука и семь правнуков. Сегодня они все так же, идут по жизни крепко, сжимая ладони друг друга.
Валентина Ахрамович, жительница Минска:
Самое первое, что нужно, чтобы было доверие, чтобы было уважение, умение послушать, сказать и выслушать уметь, и терпение. Семья – это огромный труд.
Екатерина Василевская, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района Минска:
В Год белорусской женщины мы особенно уделяем внимание желанию женщины стать законной супругой. Поэтому можем отмечать рост. В этом году у нас уже отмечается прирост. Наши женщины будут чувствовать себя в безопасности в законных отношениях. Поэтому, безусловно, наши двери открыты для наших заявителей.
Добавим, Конституция гарантирует поддержку семейных ценностей, формируя прочный фундамент для благополучия каждого белоруса.