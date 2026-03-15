60 лет вместе! В Минске сыграли бриллиантовую свадьбу

В Беларуси семья – это главный приоритет. Брак, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, что четко прописано в Основном законе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов семья – это ценность, которую оберегают и сохраняют. Как это делают супруги Ахрамович из Минска. Их совместная история началась больше полувека назад. И уже шесть десятилетий они идут рука об руку. Валентина Георгиевна и Леонид Матвеевич отметили бриллиантовую свадьбу.