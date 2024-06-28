Выпускники – Президенту: в вашем лице мы видим сильного лидера и настоящего белоруса

Случайных людей во Дворце Независимости – святой святых политической жизни страны – не бывает. Об этом заявил Президент, награждая выпускников и преподавателей высших учебных заведений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: случайных людей во Дворце Независимости не бывает. Подробности.

Отдельную благодарность Президент выразил преподавателям за великий труд. Их обучение никогда не прекращается, ведь главное – соответствовать требованиям времени. Пожелание Александра Лукашенко – гордиться воспитанниками, в каждого из которых была вложена душа.

Позвольте от лица коллег и себя лично поблагодарить вас за столь высокую оценку нашего труда. Особенно символично получать данную награду накануне великой для всей нашей страны даты – 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы чтим и сохраняем свою историю, историю наших предков, которые заложили основу суверенной, независимой Беларуси, уже космической державы. Уважаемый товарищ Президент, вы неоднократно подчеркивали, что самое большое богатство Беларуси – это люди. Благодаря вашей мудрой политике, вниманию к каждому человеку сегодня Беларусь – это страна равных возможностей.

Как подчеркнул Президент, сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша дань памяти поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались за мирное будущее. Мы его построили, и мы его сбережем.