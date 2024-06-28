Выпускники – Президенту: в вашем лице мы видим сильного лидера и настоящего белоруса
Случайных людей во Дворце Независимости – святой святых политической жизни страны – не бывает. Об этом заявил Президент, награждая выпускников и преподавателей высших учебных заведений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: случайных людей во Дворце Независимости не бывает. Подробности.
Отдельную благодарность Президент выразил преподавателям за великий труд. Их обучение никогда не прекращается, ведь главное – соответствовать требованиям времени. Пожелание Александра Лукашенко – гордиться воспитанниками, в каждого из которых была вложена душа.
Позвольте от лица коллег и себя лично поблагодарить вас за столь высокую оценку нашего труда. Особенно символично получать данную награду накануне великой для всей нашей страны даты – 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Мы чтим и сохраняем свою историю, историю наших предков, которые заложили основу суверенной, независимой Беларуси, уже космической державы. Уважаемый товарищ Президент, вы неоднократно подчеркивали, что самое большое богатство Беларуси – это люди. Благодаря вашей мудрой политике, вниманию к каждому человеку сегодня Беларусь – это страна равных возможностей.
Как подчеркнул Президент, сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша дань памяти поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались за мирное будущее. Мы его построили, и мы его сбережем.
Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души хотелось бы поблагодарить за отеческую опеку над каждым молодым человеком нашей страны. Именно вам мы обязаны успехом, потому что в вашем лице мы видим сильного лидера и настоящего белоруса, который сохраняет и развивает нашу сильную и независимую процветающую Беларусь. Мы, ровесники, дети суверенной Беларуси, выбираем идти свой жизненный путь рука об руку с историей нашей страны. Многогранник – как символ белорусского народа, где каждая грань олицетворяет достоинства нашей страны и победы в различных отраслях деятельности. Примите, уважаемый Александр Григорьевич, подарок от студенчества Беларуси.
В 2024 году учреждения высшего образования заканчивают более 44,5 тысячи выпускников. Особое внимание, как поручал ранее Президент, закреплению молодых специалистов на местах. Помощь по поиску первого рабочего места оказывают не только тем, кто обязан отработать по распределению, но и тем, кто обучался за счет собственных средств.