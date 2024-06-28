Дивизион РСЗО «Полонез» задействован к выполнению задач по прикрытию участков границы Беларуси

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, к выполнению задач по прикрытию участков госграницы задействован дивизион реактивной системы залпового огня «Полонез», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о готовности подразделения к выполнению задач, командир дивизиона отметил, что они заступили на боевое дежурство с полным боекомплектом.

В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.