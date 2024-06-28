Дивизион РСЗО «Полонез» задействован к выполнению задач по прикрытию участков границы Беларуси

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, к выполнению задач по прикрытию участков госграницы задействован дивизион реактивной системы залпового огня «Полонез», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Министерство обороны Беларуси, к выполнению задач по прикрытию участков госграницы задействован дивизион реактивной системы залпового огня «Полонез», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говоря о готовности подразделения к выполнению задач, командир дивизиона отметил, что они заступили на боевое дежурство с полным боекомплектом.
В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.
Системы «Полонез» стали разрабатывать в 2016-м, и уже через год ими были выполнены первые стрельбы на полигоне. Теперь в арсенале РСЗО два типа боеприпасов: реактивные снаряды и оперативно-тактические ракеты, которые позволяют решать широкий круг боевых задач на дальности до 300 километров. Это самое мощное оружие белорусской армии, которое способно достать неприятеля на рекордном удалении.