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В Орше определили победителя республиканского турнира МВД по хоккею

15 марта 2026 10:59
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Победителя республиканского турнира МВД по хоккею определили в Орше. Состязания на льду длились 5 дней. За кубок боролись команды правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше определили победителя республиканского турнира МВД по хоккею-2

В решающем противостоянии сошлись сборные Департамента охраны и внутренних войск МВД. По результатам борьбы со счетом 4:2 выиграла команда Департамента охраны. Победителям и призерам вручили награды.

Хоккейный турнир стал настоящим праздником спорта. Помимо захватывающей игры, болельщиков ждали выставка современных машин и робототехники, интерактивные локации и полевая кухня. 

# Хоккей Беларуси # МВД Беларуси

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