В Орше определили победителя республиканского турнира МВД по хоккею

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?

Более 150 бойцов таиландского бокса ведут борьбу не только за награды, на кону и места в национальной команде, спортсмены которой отправятся в 2026 году на континентальный форум, а после на чемпионат мира.