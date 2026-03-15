В Орше определили победителя республиканского турнира МВД по хоккею

Победителя республиканского турнира МВД по хоккею определили в Орше. Состязания на льду длились 5 дней. За кубок боролись команды правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победителя республиканского турнира МВД по хоккею определили в Орше. Состязания на льду длились 5 дней. За кубок боролись команды правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В решающем противостоянии сошлись сборные Департамента охраны и внутренних войск МВД. По результатам борьбы со счетом 4:2 выиграла команда Департамента охраны. Победителям и призерам вручили награды.
Хоккейный турнир стал настоящим праздником спорта. Помимо захватывающей игры, болельщиков ждали выставка современных машин и робототехники, интерактивные локации и полевая кухня.