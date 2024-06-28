Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: случайных людей во Дворце Независимости не бывает
Случайных людей во Дворце Независимости – святой святых политической жизни страны – не бывает. Об этом заявил Президент, награждая выпускников и преподавателей высших учебных заведений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковые события в этих стенах практически ежедневно: здесь встречают высоких зарубежных гостей, принимают переломные решения в судьбе государства, вручают госнаграды и научные степени. Но именно присутствие выпускников и преподавателей имеет особый смысл. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшние гости – символ будущего Беларуси.
Выпускники проделали серьезный путь, многое осталось позади, но впереди еще больше. Жизнь, как отметил Президент, не обходится без сложностей. Главная загвоздка – в ее стремительности. Потому одно из главных напутствий Александра Лукашенко молодежи: делать все своевременно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей. Вижу ваш потенциал. Ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь, дай бог, вы уже прошли.
Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни были, ни стали, каких бы карьерных высот ни достигали в своем будущем. Пришло ваше время. А оно в принципе не бывает простым. В этом смысл жизни – не преодолев трудностей, не познаешь вкус жизни.