Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: случайных людей во Дворце Независимости не бывает

Случайных людей во Дворце Независимости – святой святых политической жизни страны – не бывает. Об этом заявил Президент, награждая выпускников и преподавателей высших учебных заведений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковые события в этих стенах практически ежедневно: здесь встречают высоких зарубежных гостей, принимают переломные решения в судьбе государства, вручают госнаграды и научные степени. Но именно присутствие выпускников и преподавателей имеет особый смысл. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшние гости – символ будущего Беларуси.

Выпускники проделали серьезный путь, многое осталось позади, но впереди еще больше. Жизнь, как отметил Президент, не обходится без сложностей. Главная загвоздка – в ее стремительности. Потому одно из главных напутствий Александра Лукашенко молодежи: делать все своевременно.