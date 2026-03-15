Концерты и флешмобы – в честь Дня Конституции по всей Беларуси проходят торжественные мероприятия

Конституция Беларуси выступает надежным гарантом безопасности, прав и свобод каждого гражданина нашей страны. В честь государственного праздника по всей республике проходят торжественные мероприятия и тематические флешмобы. А также поздравительная акция «Моя страна. Моя Конституция. Мое будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент: Особенность акции – формат «открытого микрофона», где каждый желающий может высказать слова благодарности своей стране и поделиться мыслями о значимости Конституции. Дополняет атмосферу праздника и яркая визуальная локация. Полутораметровая 3D-фотозона в виде главной книги страны стала популярным местом для памятных снимков минчан и гостей столицы.

Праздничные мероприятия в эти минуты охватили все районы Минска. Для белорусов Конституция – это не просто правовой фундамент, а живое воплощение народной воли, объединяющее поколения в стремлении к миру и созиданию.

Елизавета Якуш, жительница Минска: Я очень люблю эту страну. Мне нравится здесь учиться в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Очень красивая природа, можно много где отдохнуть, съездить. Приветливые доброжелательные люди. Что касаемо безопасности, то за это вообще стоит быть спокойным, гулять в любое время суток.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Молодежь, безусловно, ценит Основной закон, знает его, читает, и очень благодарна, потому что сегодня мы живем в мирной, чистой, красивой стране. И сегодня каждый может высказать действительно позицию свою, свою любовь к Родине, получить символическую Конституцию, поучаствовать в этой акции, получить ленточку в виде государственного флага, нанести аквагрим себе и действительно показать свою принадлежность к нашей любимой стране.

Акция призвана привлечь внимание молодежи и жителей города к главному документу страны. А также сформировать активную гражданскую позицию и искреннее чувство патриотизма у подрастающего поколения, напоминая, что будущее Беларуси зависит от каждого из нас.