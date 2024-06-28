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Появление брига с алыми парусами станет кульминацией Республиканского бала выпускников

28 июня 2024 12:27
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На площадке у Дворца спорта сегодня, 28 июня, будет ярко и празднично. Минск в ожидании бала выпускников вузов Беларуси. Приглашение на него получили более 3 000 вчерашних студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление брига с алыми парусами станет кульминацией Республиканского бала выпускников-1

Все они проявили себя в учебе и общественной жизни страны, и сегодняшнее мероприятие – достойная им за это благодарность. В программе – поздравления от почетных гостей праздника, много музыки и танцев. Яркой кульминацией вечера станет появление на Свислочи брига под Алыми парусами. Он станет для выпускников важным напоминанием: каждый из нас – капитан своей судьбы. Завершится праздник уже за полночь, для удобства его участников дольше обычного будет работать метро.

# Бал # общество

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