Появление брига с алыми парусами станет кульминацией Республиканского бала выпускников

На площадке у Дворца спорта сегодня, 28 июня, будет ярко и празднично. Минск в ожидании бала выпускников вузов Беларуси. Приглашение на него получили более 3 000 вчерашних студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они проявили себя в учебе и общественной жизни страны, и сегодняшнее мероприятие – достойная им за это благодарность. В программе – поздравления от почетных гостей праздника, много музыки и танцев. Яркой кульминацией вечера станет появление на Свислочи брига под Алыми парусами. Он станет для выпускников важным напоминанием: каждый из нас – капитан своей судьбы. Завершится праздник уже за полночь, для удобства его участников дольше обычного будет работать метро.