Субботник, футбольный фестиваль и ярмарки. Как минчане праздновали День города

Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий. Об основных из них расскажет Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Столица сегодня погружена в праздничную атмосферу. Минск отмечает свой 953-й день рождения. Увы, не так масштабно, как мы к этому привыкли, но это ввиду эпидемиологической обстановки. Тем не менее столица сегодня удивляет. Чем и как – об этом нам репортаж.

Было спортивно, вкусно, полезно и, наконец, познавательно.

Кристина Федорович:

Музей Великой Отечественной войны этот день предложил разделить с ними. Программа «Мой горад – мой гонар і лес», уж простите за журналистский штамп, действительно богата на события. «Люди очень удивлены». Как отмечают День города в Музее ВОВ С десяти утра и вплоть до самого вечера – фотозоны с перевоплощением, новые тематические экскурсии. Среди них – «Их именами названы улицы Минска». Неподдельный интерес вызвала квест-программа «Путь к победе». Без возрастных ограничений – как взрослые, так и дети справлялись с любопытными заданиями.

Порой проще выразить любовь не словами, а, к примеру, через искусство. Вот и под крышей музея посетители делали это через рисунки и открытки. Все изображения без исключения объединяла надпись «Я люблю Минск».

А вот слова любви и верности уже по доброй традиции звучали 11 сентября в самом важном семейном храме столицы. Три столетия назад минский городничий издал указ о венчании молодых именно здесь, в церкви Святого Духа. Торжественная церемония бракосочетания проходит один раз в году – в день рождения Минска.

Как и заведено, какой же день рождения без подарков? Сотни неравнодушных минчан вышли на улицы города, чтобы привести в порядок улицы, парки, высадить деревья и кустарники. В День города в Минске провели субботник. Как это было и что говорят его участники

Столица в свой праздник подарками и отвечает. Так, утром во всех районах распахнули свои двери ярмарки. «Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями

И, кстати, новшество – в 2020 году самая крупная ярмарка расположилась у «Чижовка-Арены». Тут и приправы прямиком из Беловежской пущи, и собственный мед, и, конечно, живая рыба. «На любой вкус и цвет». Что продают на сельхозярмарках в Минске