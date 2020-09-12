«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями
Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий.
Об основных из них расскажет Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Наконец-то долгожданная ярмарка открыла свои двери утром. В каждом районе по всей столице овощи, мясо, молочная продукция, рыба – в общем, все, что только душа пожелает. И, конечно, что важно, по приятным ценам. Торговые организации, предприятия потребкооперации, фермерские хозяйства из разных регионов нашей страны уже вовсю радуют своих покупателей.
Это мое хозяйство, я из деревни Сокольщина, Дзержинский район, Добриневский сельсовет. У меня все свое, подсобное хозяйство. У меня есть 2 коровы, 50 кур, 3 козы и 5 козликов.
– Все купили, все хорошо. Цены умеренные. Очень красиво. Нам понравилось, серьезно, особенно жене. Как тебе, понравилось, милая?
– Понравилось.
– Нам очень все понравилось. Очень все красиво.
Перец два. В принципе, везде два, так что неплохо. Морковка тоже ничего – по ценам посмотрели. Зелень тоже есть. Ну, неплохо.
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