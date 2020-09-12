Прямой эфир

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями

12 сентября 2020 21:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий.

Об основных из них расскажет Кристина Федорович.

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Наконец-то долгожданная ярмарка открыла свои двери утром. В каждом районе по всей столице овощи, мясо, молочная продукция, рыба в общем, все, что только душа пожелает. И, конечно, что важно, по приятным ценам. Торговые организации, предприятия потребкооперации, фермерские хозяйства из разных регионов нашей страны уже вовсю радуют своих покупателей.

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями-4

Это мое хозяйство, я из деревни Сокольщина, Дзержинский район, Добриневский сельсовет. У меня все свое, подсобное хозяйство. У меня есть 2 коровы, 50 кур, 3 козы и 5 козликов.

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями-7

– Все купили, все хорошо. Цены умеренные. Очень красиво. Нам понравилось, серьезно, особенно жене. Как тебе, понравилось, милая?
– Понравилось.
– Нам очень все понравилось. Очень все красиво.

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями-10

Перец два. В принципе, везде два, так что неплохо. Морковка тоже ничего – по ценам посмотрели. Зелень тоже есть. Ну, неплохо.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# День города в Минске # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Субботник, футбольный фестиваль и ярмарки. Как минчане праздновали День города
12 сентября 2020 20:59

Субботник, футбольный фестиваль и ярмарки. Как минчане праздновали День города

Денис Буконкин: разумеется, люди, которые возвращаются из США, больше возвращаются с прозападным взглядом
12 сентября 2020 20:56

Денис Буконкин: разумеется, люди, которые возвращаются из США, больше возвращаются с прозападным взглядом

Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны
12 сентября 2020 20:42

Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны