Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны

Игорь Чижик, экономист Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Я не могу сказать, что я их очень близко знаю. Единственное, что меня смущает – эти люди составляют некую совокупность личностей, которые большую часть времени по работе ли, по учебе ли, либо просто по свободному времяпрепровождению проводили вне пределов нашей страны. В общем-то, проводили время либо в Европе, либо в Америке.

Читайте также:

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»

«Сказал, что я в такое не согласен вписываться. Разогнать МАЗ в ОМОН – это война»