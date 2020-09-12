Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны

Новости Беларуси. Если внимательно изучить состав Координационного совета, то становится понятно, откуда растут корни оппозиции, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
Новости Беларуси. Если внимательно изучить состав Координационного совета, то становится понятно, откуда растут корни оппозиции, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
Игорь Чижик, экономист Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Я не могу сказать, что я их очень близко знаю. Единственное, что меня смущает – эти люди составляют некую совокупность личностей, которые большую часть времени по работе ли, по учебе ли, либо просто по свободному времяпрепровождению проводили вне пределов нашей страны. В общем-то, проводили время либо в Европе, либо в Америке.
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