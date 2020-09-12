Прямой эфир

Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны

12 сентября 2020 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если внимательно изучить состав Координационного совета, то становится понятно, откуда растут корни оппозиции, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.

Игорь Чижик о Координационном совете: смущает, что эти люди большую часть времени проводили вне пределов нашей страны-1

Игорь Чижик, экономист Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Я не могу сказать, что я их очень близко знаю. Единственное, что меня смущает – эти люди составляют некую совокупность личностей, которые большую часть времени по работе ли, по учебе ли, либо просто по свободному времяпрепровождению проводили вне пределов нашей страны. В общем-то, проводили время либо в Европе, либо в Америке.

Читайте также:

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»

«Сказал, что я в такое не согласен вписываться. Разогнать МАЗ в ОМОН – это война»

# Акции протеста # общество # Игорь Чижик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сказал, что я в такое не согласен вписываться. Разогнать МАЗ в ОМОН – это война»
12 сентября 2020 20:40

«Сказал, что я в такое не согласен вписываться. Разогнать МАЗ в ОМОН – это война»

«Мы прилагали усилия и получили достойный результат». Каменецкий район отметили на областных Дожинках
12 сентября 2020 20:39

«Мы прилагали усилия и получили достойный результат». Каменецкий район отметили на областных Дожинках

«Такой урожай достигли благодаря технологиям и отношению людей к работе». На Брестчине прошли областные Дожинки
12 сентября 2020 20:36

«Такой урожай достигли благодаря технологиям и отношению людей к работе». На Брестчине прошли областные Дожинки