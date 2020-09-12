В День города в Минске провели субботник. Как это было и что говорят его участники
Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий.
Об основных из них расскажет Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Провести этот день с пользой решили многие минчане. Субботник объединил сотни людей: обустройство, уборка территории мемориальных комплектов – в общем, благое дело. К примеру, во Фрунзенском районе облагородили парк Дививелка, очистили береговую зону, обустроили территорию для будущей воркаут-площадки. В возле Ледового дворца спорта высадили клумбу, которая заиграла красными и зелеными красками. Предлагаю послушать тех, кто был причастен к этому событию.
Галина Филипенок, заместитель председателя фрунзенской районной организации ОО «БСЖ»:
Мы хотим видеть столицу такой, какой мы привыкли ее видеть, – яркой, красочной, красивой, светлой и, самое главное, мирной. Мы за мир в нашей стране, за мир в нашем городе, в нашей душе, в наших сердцах.
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Нам просто сказали прийти на субботник, и мы решили поддержать свою гимназию и в целом облагораживать. На благо страны работаем.
Очень символично, что мы со своими товарищами наводим тут порядок, обустраиваем этот парк. Мне будет очень приятно после того, как я отслужу, тут прогуливаться, зная, что я принимал участие в постройке этого парка.
Подробности смотрите в видеоматериале.