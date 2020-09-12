В День города в Минске провели субботник. Как это было и что говорят его участники

Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий. Об основных из них расскажет Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Провести этот день с пользой решили многие минчане. Субботник объединил сотни людей: обустройство, уборка территории мемориальных комплектов – в общем, благое дело. К примеру, во Фрунзенском районе облагородили парк Дививелка, очистили береговую зону, обустроили территорию для будущей воркаут-площадки. В возле Ледового дворца спорта высадили клумбу, которая заиграла красными и зелеными красками. Предлагаю послушать тех, кто был причастен к этому событию.

Нам просто сказали прийти на субботник, и мы решили поддержать свою гимназию и в целом облагораживать. На благо страны работаем.