«Люди очень удивлены». Как отмечают День города в Музее ВОВ

Павел Стасяк, специалист по связям с общественностью музея истории Великой Отечественной войны: В этой фотозоне представлен на баннере момент освобождения Минска. И каждый желающий может сфотографироваться с оригинальными репродукциями оружия и примерить на себя военную форму. Люди очень удивлены, особенно удивляет оружие попробовать, потому что оно действительно настоящее. Оно не стреляет, конечно, но это на самом деле очень ново. Приходят люди из других музеев и говорят, что такого никто не предлагает. У нас это уникально, первый раз. Им интересно, и мы надеемся, что их это привлечет в следующий раз нас посетить.

– Особенность праздника с музеем Великой Отечественной войны – это квест-программа, которую, к слову, разработали специально ко Дню города. Называется она «Путь к Победе». Лучше об этом расскажет Татьяна – человек, который организовывал эту программу. Татьяна, здравствуйте. С праздником вас. – С праздником и вас. – Нам интересна квест-программа. Она еще будет? Мы, к сожалению, не успели на нее попасть. Расскажите, что придумали, чем будете удивлять?

– Квест-программа, конечно, у нас сегодня еще запланирована. В три часа она началась. Я приглашаю всех желающих, кстати. Вообще, она у нас проходит всегда, в любой день по заказу, по предварительной записи. Квест-программа – это уникальный случай нашим посетителям превратиться в спецгруппу, которая выполняет специальное задание. В этом задании они смогут почувствовать себя и разведчиками, и медицинскими работниками. Они смогут пройти полосу препятствий и даже выполнить уникальные задания для того, чтобы найти предмет на ощупь или разгадать ужасно тяжелый ребус, а еще можно будет попробовать разгадать азбуку Морзе.

В общем, все рассказывать не буду, потому что если все расскажу, может, кому-то будет неинтересно. Поэтому мы с удовольствием приглашаем на программу такую наших телезрителей и вообще всех желающих. И, конечно, ждем вообще посетителей в нам музей. Мы уже по ним соскучились.