«Сказал, что я в такое не согласен вписываться. Разогнать МАЗ в ОМОН – это война»

Виктор Новодворский – сотрудник троллейбусного парка. Ехал на машине техпомощи помогать сломавшемуся троллейбусу. В центре города, угрожая пистолетом, молодые люди вытащили водителя из машины, сообщили в проекте «Протесты наизнанку». Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.

Виктор Новодворский, сотрудник троллейбусного парка Минска:

Парень, который стволом в меня целился, начал угрожать, хотел, чтобы я лег мордой в асфальт, как говорится. Поднял руки за эти самые, за голову, пару шагов сделал и резко, как говорится, на утек. За мной погнались.

Новодворский утверждает, что хулиганы хотели въехать на автомобиле в строй ОМОНа. Но что-то, видимо, пошло не так и план сорвался.

Виктор Новодворский:

На него те же самые, которые давили на меня, они давили на него, чтобы он поехал на ОМОНовцев. На цепь ОМОНовскую чтобы он поехал с этой машиной. Да, да. Он отказался. Он сказал: «Я не буду». Как он от них потом отмазался, я не знаю.

Совершить преступление должен был вот этот молодой человек, Дмитрий Дубков. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. О том, что участвовал в акциях экстремистов, теперь сожалеет. Дмитрий Беляков: митинги проводите и всё что угодно, но не переходите грань экстремизма