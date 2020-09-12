«На любой вкус и цвет». Что продают на сельхозярмарках в Минске
Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий.
Об основных из них расскажет Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Сейчас мы находимся на площадке у «Чижовка-Арены». Здесь сегодня с утра распахнула свои двери самая массовая ярмарка, уже полюбившаяся всеми белорусами.
– Здравствуйте, у вас тут приправы из Беловежской пущи?
– Да, у нас экологически чистая приправа из Беловежской пущи.
– Что сегодня больше всего пользуется спросом? Какая приправа?
– Вы знаете, вообще, белорусы любят больше всего мясо, нежели рыбу, например, и зелень, конечно.
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– То есть вы мне посоветуете какую-нибудь приправу для мяса?
– С удовольствием.
– Это я вижу приправа для мяса, да?
– Это белорусская кухня, вот эта более универсальная, то есть она ближе к средиземноморской кухне. То есть у нас свое производство, все составы, все сами выращиваем, сами миксуем, сами упаковываем, все сами, вплоть до упаковки.
– Вот, приправа для мяса по-беловежски. Мне кажется, я выбираю вот эту.
– Здравствуйте, рассказывайте, что у вас тут продается.
– У нас продается голубичка, деревья, всевозможные кустарники. На любой вкус и цвет, можно выбрать все что угодно.
– Сегодня открытие. Уже покупают?
– Да.
– Что покупают?
– В основном голубику покупают. Деревья еще боятся почему-то покупать. Но голубику расхватывают очень хорошо, очень хорошо берет ее.
– И она в следующем сезоне уже будет плодоносить, если, допустим, я куплю вот этот кустик?
– Да, конечно, это уже трехлеточка. То есть она уже в этом году давала первую ягодку, а в следующем году будет полноценный урожай у нее.
– Расскажите, какую рыбу продаете?
– Карп, щука, амур, толстолобик.
– Покажите нам щуку. По чем у вас щука?
– По 9 рублей. Вот такая вот щука.
– Что из нее обычно делают, что можно приготовить?
– Фаршируют, жарят.
– А что активнее всего берут? Карп, щука, толстолобик или амур?
– Активнее сегодня был амур. Щука – туда-сюда. Дорогая, наверное. И карп тоже за амуром.
– Убежала.
– Вот, самая активная щука, выпрыгивает.
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