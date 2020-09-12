«На любой вкус и цвет». Что продают на сельхозярмарках в Минске

Новости Беларуси. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования в 2020 году проходят в особом формате, можно сказать, в камерном: учитывается эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем 953-й день рождения главного города страны полон ярких событий. Об основных из них расскажет Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сейчас мы находимся на площадке у «Чижовка-Арены». Здесь сегодня с утра распахнула свои двери самая массовая ярмарка, уже полюбившаяся всеми белорусами.

– Здравствуйте, у вас тут приправы из Беловежской пущи?

– Да, у нас экологически чистая приправа из Беловежской пущи.

– Что сегодня больше всего пользуется спросом? Какая приправа?

– Вы знаете, вообще, белорусы любят больше всего мясо, нежели рыбу, например, и зелень, конечно. Читайте также: «Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями «Люди очень удивлены». Как отмечают День города в Музее ВОВ «Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября – То есть вы мне посоветуете какую-нибудь приправу для мяса?

– С удовольствием.

– Это я вижу приправа для мяса, да?

– Это белорусская кухня, вот эта более универсальная, то есть она ближе к средиземноморской кухне. То есть у нас свое производство, все составы, все сами выращиваем, сами миксуем, сами упаковываем, все сами, вплоть до упаковки.

– Вот, приправа для мяса по-беловежски. Мне кажется, я выбираю вот эту.

– Здравствуйте, рассказывайте, что у вас тут продается.

– У нас продается голубичка, деревья, всевозможные кустарники. На любой вкус и цвет, можно выбрать все что угодно.

– Сегодня открытие. Уже покупают?

– Да.

– Что покупают?

– В основном голубику покупают. Деревья еще боятся почему-то покупать. Но голубику расхватывают очень хорошо, очень хорошо берет ее.

– И она в следующем сезоне уже будет плодоносить, если, допустим, я куплю вот этот кустик?

– Да, конечно, это уже трехлеточка. То есть она уже в этом году давала первую ягодку, а в следующем году будет полноценный урожай у нее.

– Расскажите, какую рыбу продаете?

– Карп, щука, амур, толстолобик.

– Покажите нам щуку. По чем у вас щука?

– По 9 рублей. Вот такая вот щука.

– Что из нее обычно делают, что можно приготовить?

– Фаршируют, жарят.

– А что активнее всего берут? Карп, щука, толстолобик или амур?

– Активнее сегодня был амур. Щука – туда-сюда. Дорогая, наверное. И карп тоже за амуром.