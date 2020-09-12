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Денис Буконкин: разумеется, люди, которые возвращаются из США, больше возвращаются с прозападным взглядом

12 сентября 2020 20:56
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Новости Беларуси. Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин в проекте «Протест наизнанку» высказался о проводниках влияния Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в Беларуси.

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.

Денис Буконкин: разумеется, люди, которые возвращаются из США, больше возвращаются с прозападным взглядом-1

Денис Буконкин, директор Центра изучения внешней политики и безопасности:
Разумеется, люди, которые возвращаются из Соединенных Штатов, больше возвращаются с прозападным взглядом на существующий политический процесс в Республике Беларусь. Они действительно будут больше заинтересованы в получении, скажем так, одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки и Евросоюза просто потому, что эти люди поучаствовали в их программах. Они являются одними из проводников их влияния.

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# Международная политика # общество # Денис Буконкин # Фотофакт

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