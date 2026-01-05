СТВ называли семейным телевидением! Екатерина Забенько и Наталья Надольская рассказали, каким был канал в 2001-м

Ольга Бурлакова, ведущая: Хочется вспомнить 1 января 2001 года, когда был первый выпуск, первый эфир телеканала СТВ. Вы помните свои первые задания? Что тогда в этот день надо было? Как все с трепетом готовились к этому дню?

Наталья Надольская, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Какая фишка была нашего телеканала? Почему мы были семейным телевидением? Потому что мы все полным составом работали в новогоднюю ночь. С 31 на 1 января. Всегда, много лет подряд. У меня всегда была ответственная миссия. Я ездила в роддом и снимала ночью первого человека, который родился с 31 на 1 января. Мы обзванивали все роддома. Мы ждали, где появится первый младенец. У нас за каждым корреспондентом была закреплена своя тема. Кто-то ехал снимать народные гуляния в саму новогоднюю ночь.

Александр Меженный, ведущий:

Меня больше интересует кастинг. Как это было?

Екатерина Забенько, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Знаете, нам повезло. Я, например, в своей жизни практически не участвовала ни в одном кастинге. Но я считаю, что это профессиональное такое везение. Просто жизнь, судьба, вселенная знали, что я должна быть в этой стихии. Потому что, возможно, если бы я проходила кастинги, я бы их не прошла, потому что нельзя меня судить по разговорам, интервью, подаче, потому что я раскрываюсь очень сильно в процессе. Поэтому ни одного кастинга в моей жизни не было. И когда я пришла на телевидение, тот руководитель, посмотрев на меня, сказал, что в кадре ты смотришься неплохо, в жизни хуже. Поэтому давай-ка ты будешь сейчас писать для газеты, для «Минск и минчане», на тот момент выходило издание, и я очень много туда еще писала. Но вспоминая первые годы работы на телевидении, это действительно было забавно, очень классно сравнить сейчас было-стало с тем, что мы видим сейчас.