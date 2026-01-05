В Беларуси утвердили государственную программу «Здоровье нации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ее финансирование предусмотрено 98 миллиардов рублей.

Цель – достичь к 2030 году увеличения продолжительности жизни и снизить общий коэффициент смертности населения. Это будет достигаться за счет таких направлений как «Профилактика, диагностика, лечение», «Цифровизация и высокотехнологичная медицина», «Развитие инфраструктуры здравоохранения», укрепление кадрового потенциала отрасли.

Все это – гарантия доступности и высоких стандартов качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.