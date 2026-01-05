Что готовят на СТВ в 2026 году? Генеральный директор о полюбившихся программах и новых проектах

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Ольга Бурлакова, ведущая:

За 25 лет была проделана колоссальная работа, но какие достижения могли бы лично вы выделить?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я бы выделил одно – это само появление СТВ 25 лет тому назад. Это классное средство массовой коммуникации, это не только телек, это уже и работа в интернет-пространстве. Александр Меженный, ведущий:

За то время, которое работает телеканал, было большое количество проектов. Какие вы готовы отметить в качестве эталонных или знаковых для телеканала?

Александр Осенко:

Это прежде всего новости. «Звездный дилежанс» – это была в то время уникальная вещь. Это было реалити-шоу. Эту традицию продолжаем на СТВ. Авторское телевидение – это то, что было не похоже ни на что на белорусском ТВ. Это авторские программы, это авторские рубрики наших коллег, которые «взорвали» информационное пространство. И показали, что у пропаганды есть кулаки, и зубы, и красивые лица. СТВ славится тем, что остается традиция реалити-шоу. Это «Есть девчонка одна». В новом сезоне будет новый проект. И появляются новые авторские рубрики. Я считаю, что наш телезритель в большей степени идет на автора. Это всегда интересно, и если человеку полюбился тот или иной автор, он будет его смотреть.

Александр Осенко:

На СТВ – классная команда специалистов. Кто-то очень классно снимает, кто-то очень классно режиссирует. Вы классно ведете. И на СТВ сейчас очень мощная команда, которая может делать как новостной формат, как авторскую журналистику, так и развлекательный контент. Хватает всего. И самое главное, что есть у этой команды СТВ, – это молодость и креатив. Совсем недавно состоялся художественный совет, где мы принимаем решения в производстве того или иного контента. Мы рассчитывали на полчасика – 3,5 часа мы обсуждали все проекты, которые принесли. Это традиционный телек, есть интернет-проекты, новые реалити-шоу. Скомпоновав все эти заявки, мы вышли на 5-8 проектов, которые, я считаю, «взорвут» наш телеэфир и интернет-эфир. Какие планы на будущий сезон и что увидят телезрители?