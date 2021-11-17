«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам
Новости Беларуси. Безразличие ООН к жестокости на белорусско-польской границе крайне беспокоит белорусов. Десятки людей собрались возле Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы выразить свое возмущение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неравнодушные граждане разочарованы бездействием организации, которая обязана защищать беженцев. В то время как против мигрантов применяются водометы и ядовитые химические вещества, от нее не поступает никакой реакции. Белорусы призвали ООН открыть глаза на бесчеловечность по отношению к мирным людям.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Очень лицемерно вчера ООН обозначила, что они не видят водометов, не слышат плача и крика деток, они не видят этих слез детских, которые у них появляются из-за той воды с химическими реактивами, направленной на то, чтобы разогнать толпу. Мы взываем и требуем от ООН и от международной общественности реакции на возмутительное поведение польских властей по отношению к беженцам.
Меня очень волнует такая ситуация. Спокойно спать невозможно, потому что такое происходит в наше время. Люди идут, чтобы прокормить себя, у них нет никакого будущего там. И беременные, и маленьких деток ведут, и просят воды на границе. Это именно чтобы как-то им выжить, потому что нет завтрашнего дня.
Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей и общественных организаций регулярно подвозится вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывается другая гуманитарная помощь.
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