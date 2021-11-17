«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам

Новости Беларуси. Безразличие ООН к жестокости на белорусско-польской границе крайне беспокоит белорусов. Десятки людей собрались возле Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы выразить свое возмущение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушные граждане разочарованы бездействием организации, которая обязана защищать беженцев. В то время как против мигрантов применяются водометы и ядовитые химические вещества, от нее не поступает никакой реакции. Белорусы призвали ООН открыть глаза на бесчеловечность по отношению к мирным людям.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень лицемерно вчера ООН обозначила, что они не видят водометов, не слышат плача и крика деток, они не видят этих слез детских, которые у них появляются из-за той воды с химическими реактивами, направленной на то, чтобы разогнать толпу. Мы взываем и требуем от ООН и от международной общественности реакции на возмутительное поведение польских властей по отношению к беженцам.