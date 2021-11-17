Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Даша, Катя, у меня к вам вопрос. Вот вы выбрали такой мужской вуз. Почему?

Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:

Трудно сказать, что это прямо мужской вуз. Может, когда-то в БГУИР соотношение девушек и мужчин было примерно 30 на 70, а сейчас у меня, допустим, в группе 50 на 50. И я не могу прямо назвать БГУИР мужским вузом. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

К сожалению, я бы сказала. Девчонки приходят в БГУИР, а там опять девчонки. Юлия Крыницкая:

Наверное, все равно, я думаю, вы больше окружены мужским вниманием, чем, например, девушки мед- или педуниверситета. Согласитесь.