Прямой эфир

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?

17 ноября 2021 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Даша, Катя, у меня к вам вопрос. Вот вы выбрали такой мужской вуз. Почему?

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?-1

Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:
Трудно сказать, что это прямо мужской вуз. Может, когда-то в БГУИР соотношение девушек и мужчин было примерно 30 на 70, а сейчас у меня, допустим, в группе 50 на 50. И я не могу прямо назвать БГУИР мужским вузом.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
К сожалению, я бы сказала. Девчонки приходят в БГУИР, а там опять девчонки.

Юлия Крыницкая:
Наверное, все равно, я думаю, вы больше окружены мужским вниманием, чем, например, девушки мед- или педуниверситета. Согласитесь.

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?-4

Екатерина Артемова, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:
Возможно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Да они еще когда на работу пойдут, я надеюсь, ощутят, что такое мужской коллектив.

«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии – подробнее здесь.

# Студенты # общество # Юлия Крыницкая # Дарья Мартинкевич # Наталья Надольская # Екатерина Артемова # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?
17 ноября 2021 13:33

«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?

«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам
17 ноября 2021 13:27

«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам

«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки
17 ноября 2021 13:27

«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки