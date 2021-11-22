«Государство оказывает полную помощь». Депутаты Палаты представителей посетили дом-интернат «Світанак»

Новости Беларуси. Строительство нового корпуса, внимание и подарки. Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак» в Минском районе посетили депутаты Палаты представителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гости познакомились с бытом постояльцев. Здесь организованы все условия: пятиразовое питание, медицинское обслуживание, оздоровительное лечение. Для души – библиотека, работают секции по интересам. Созданы условия по безбарьерной среде, много внимания уделено безопасности. Почти все постояльцы прошли вакцинацию против коронавируса.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня процент вакцинации среди проживающих – это более 96 %. Среди персонала – это более 78 %. Кроме этого, 46 % от проживающих мы уже ревакцинировали на сегодня. Все эти меры позволяют нам не допустить заболевания пожилых людей инфекцией COVID.

Елена Корсак, проживающая городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свiтанак»:

Все прекрасно. И обслуга, и в столовой, и что попросишь. Кроссворды разгадываю и там, и здесь тоже, дома. И покупаю, и газеты выписываю, и беру в библиотеке, если надо у нас – пожалуйста. Юмористические программы и здесь, и по телевизору. Время нет, я не скучаю, во всяком случае.

Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За последние годы город Минск добился того, что у нас нет очереди в социальные учреждения психоневрологического профиля, благодаря тому, что ежегодно в инвестиционную программу города Минска включаются мероприятия по строительству новых, реконструкции старых социальных учреждений. На примере данного учреждения тоже есть планы по строительству дополнительно взятого корпуса. Я надеюсь, мы как депутаты должны максимум оказать содействия, чтобы данная инвестиционная социальная мечта города была претворена в жизнь.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь все в порядке. Государство оказывает полную помощь. Из бюджета такие учреждения финансируются. Но я еще раз говорю: депутаты не могли не остаться в стороне, мы приехали сегодня для того, чтобы подставить свое плечо и поинтересоваться, какую помощь мы еще можем оказать.