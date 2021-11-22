«Даже генералам порой трудно сдерживать эмоции». Григорий Азарёнок о действиях польских силовиков в отношении беженцев

Новости Беларуси. Больше 2 000 беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не цель. И сотни людей, бегущих от разрухи и отсутствия перспектив в их странах, продолжают попытки попасть в благополучную Европу. Но как встречают по ту сторону? Практически каждый день мы получаем шокирующие кадры. Обстановка на границе остается напряженной. Но уже очевидно, что ни колючие заборы, ни очереди из автоматов не останавливают людей. Попытки прорывов будут продолжаться.

И вот еще один пример гуманной встречи беженцев в Польше. Вечером 21 ноября группу из 12 человек, среди которых были пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси. Наши пограничники обнаружили двух мужчин, которые из-за переломов были не в состоянии самостоятельно передвигаться. Иностранцы рассказали, что все увечья нанесли польские силовики. 50-летнему гражданину Ирака для перелома «хватило» нескольких ударов телескопической металлической дубинкой. Подобные спецсредства использует польский полицейский спецназ.

Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и, вытащив из машин, заставили двигаться в Беларусь. Как рассказали беженцы, в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Беларусь, а также применяли слезоточивый газ. Причем распыляли его даже в направлении детей. Просьбы о медицинской помощи для женщин, больных диабетом, польские силовики традиционно игнорировали. Все несколько дней, проведенные в Польше, люди ничего не ели. Как всегда помогли белорусские пограничники, они вызвали группу врачей. Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали всю возможную помощь пострадавшим. Двое мужчин с переломами ног доставлены в Каменецкую районную больницу для дальнейшего лечения.

Тем временем в кризисном центре для беженцев продолжают работу мои коллеги. Сегодня информационную вахту несет Григорий Азаренок. Он уже рассказывал в предыдущем выпуске о коротком визите в лагерь главы ВОЗ. Рассчитываем получить от него подробности и возможные перспективы от такого посещения. А также как проходит уже третья неделя в ожидании на право обрести новый дом, оставаясь заложниками Евросоюза.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы продолжаем работать в ТЛЦ на белорусско-польской границе, где разыгрывается настоящая человеческая трагедия, устроенная нам Западной Европой. А белорусы людей спасают. Но сегодня произошло самое главное событие – это визит высокого чиновника из ВОЗ. Этот чиновник приехал не с пустыми руками. Я зачитаю, что он привез 2 000 беженцев. Он привез 600 коробок, а в них маски, антисептик, полотенца, туалетная бумага низшего качества и зубные пасты без зубных щеток. Спасибо, наверное, мигранты скажут за такое. Но лучше бы не позорился. А вот кто на самом деле помогает, так это белорусы. Дмитрий Шевцов о лагере беженцев: «Люди обеспечены всем, нуждающихся в чем-то здесь нет» (подробнее здесь).