Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника

Новости Беларуси. Кадры по спутниковой связи о том, что именно происходит у наших западных рубежей. 16 ноября люди, доведенные до отчаяния, пытались попасть на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против них использовали водометы, гранаты, слезоточивый газ. И как сообщают информагентства, польский арсенал против мирных людей тем временем пополняется.