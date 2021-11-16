Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника

Новости Беларуси. Кадры по спутниковой связи о том, что именно происходит у наших западных рубежей. 16 ноября люди, доведенные до отчаяния, пытались попасть на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры по спутниковой связи о том, что именно происходит у наших западных рубежей. 16 ноября люди, доведенные до отчаяния, пытались попасть на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Против них использовали водометы, гранаты, слезоточивый газ. И как сообщают информагентства, польский арсенал против мирных людей тем временем пополняется.
Беженцы на границе Польши и Беларуси начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков. В ответ те применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также они подняли в воздух вертолет. Инцидент произошел возле автомобильного КПП «Брузги».
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