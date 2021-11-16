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Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника

16 ноября 2021 11:01
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Новости Беларуси. Кадры по спутниковой связи о том, что именно происходит у наших западных рубежей. 16 ноября люди, доведенные до отчаяния, пытались попасть на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника-1

Против них использовали водометы, гранаты, слезоточивый газ. И как сообщают информагентства, польский арсенал против мирных людей тем временем пополняется.

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника-4

Беженцы на границе Польши и Беларуси начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков. В ответ те применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также они подняли в воздух вертолет. Инцидент произошел возле автомобильного КПП «Брузги».

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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