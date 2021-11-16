«Не сдаются ни те, ни другие». От применения спецтехники на границе страдают женщины и дети

Новости Беларуси. Обострение ситуации на границе. Доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Поляки в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих непростых условиях в зоне столкновений работает съемочная группа СТВ. Все подробности происходящего у границы узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Все, что сейчас происходит за моей спиной, – настоящая карательная операция или акт фашизма. По-другому это просто не назовешь. Польские силовики – военные, полиция – стянули сюда технику, бронемашины, в ход идут те самые 4 водомета. Они распыляют перцовый, горчичный газ, воду. Летают вертолеты, пугают людей, давят психологически. Мы немножко отошли от эпицентра событий, чтобы рассказать, как все начиналось.