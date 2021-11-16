«Не сдаются ни те, ни другие». От применения спецтехники на границе страдают женщины и дети
Новости Беларуси. Обострение ситуации на границе. Доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они сломали забор, в польских силовиков полетели камни. Поляки в свою очередь ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В этих непростых условиях в зоне столкновений работает съемочная группа СТВ.
Все подробности происходящего у границы узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Все, что сейчас происходит за моей спиной, – настоящая карательная операция или акт фашизма. По-другому это просто не назовешь. Польские силовики – военные, полиция – стянули сюда технику, бронемашины, в ход идут те самые 4 водомета. Они распыляют перцовый, горчичный газ, воду. Летают вертолеты, пугают людей, давят психологически. Мы немножко отошли от эпицентра событий, чтобы рассказать, как все начиналось.
Группа курдских беженцев попыталась совершить прорыв. Они вплотную подошли к колючему забору, на что в ответ польские силовики сразу же пустили в ход перцовый и горчичный газ, водометы. Люди были вынуждены отбиваться камнями даже есть такие кадры, на которых поляки обратно бросают камни, в курдских беженцев, а у тех нет ни шлемов, ни спецодежды, ни бронежилетов. Страдают мирные люди и, что самое печальное, женщины и дети, которых в лагере больше всего. Они тоже пострадали. У нас есть эти кадры.
Людей продолжают поливать из водометов с применением перцового и горчичного газа. Мы видим, как простые люди противостоят силовикам в бронежилетах, касках. Не сдаются ни те, ни другие. На месте работает очень много журналистов из Беларуси, России, в том числе здесь находится небезызвестный Мэтью Чанс, британский журналист, который работает в CNN. И он тоже пострадал от тех самых водометов с газом. Интересно, что он теперь скажет о европейской демократии.
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Пошли в ход водомёты, распыляют перцовый газ. Польские силовики распугивают беженцев, под атаку попала и съёмочная группа СТВ