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Проект рассчитан до 2040 года. Когда в Минске начнут строительство выставочного центра в комплексе «Северный берег»?

22 ноября 2021 14:57
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Новости Беларуси. В Минске до конца 2021 года планируют начать строительство выставочного центра в современном комплексе «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект рассчитан до 2040 года. Когда в Минске начнут строительство выставочного центра в комплексе «Северный берег»?-1

Кроме этого предусмотрено возведение жилых домов, социальных объектов, а также Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли. Комплекс разместится в границах МКАД, проспекта Победителей, улицы Орловской и Цнянского водохранилища. Проект рассчитан до 2040 года. В реализации умного города примут участие лучшие специалисты, а внедрение зарубежных технологий поможет строительному бизнесу Беларуси выйти на новый уровень. Стоимость реализации данного проекта – свыше 11 миллиардов белорусских рублей.

# Строительство # общество # Фотофакт

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