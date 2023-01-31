Столовый этикет и выбор блюд. Как кормят детей в школе?

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Взрослый выбор: чай с сахаром или без, есть суп или нет. И столовый этикет. С ножом и вилкой. Сыр и рыба три раза в день. И куда же без столь любимых детьми хот-догов и пельменей? Кулинарная трансформация глазами детей.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Я времени не теряла и сразу приступила к дегустации, уже готова поделиться мнением. Если бы в моей школе так кормили, я бы осталась и на второй год, и на третий. Но главная моя цель сегодня: узнать, пробудил ли эксперимент в школьных столовых аппетит у детей. Ребята, вкусно?

Да!

Утро в школьной столовой – это настоящая проверка на прочность для поваров и их помощников. Приготовить, разложить по тарелкам, накрыть на стол, пересчитать блюда и подготовить столовые приборы. И так четыре раза в день. Процесс трудный, контролирует ситуацию даже директор. Но все сотрудники четко знают свои обязанности. Если кто и привнес суету в их работу, так это мы. Но очень уж хотелось стать непосредственными участниками эксперимента. Его суть в отказе от завтраков, двух меню на выбор и дополнительном столовом приборе.

Людмила Крупская, начальник участка школьного питания Первомайского района:

Новинкой пилотного проекта является то, что мы добавили один предмет сервировки. Это нож. Первоклассники с огромным удовольствием пользуются этим прибором. Все новое – хорошо забытое старое? Не всегда! Да, старые блюда в меню, конечно, тоже остались, только их усовершенствовали. Но разнообразили списки и новыми наименованиями. Чем удивит столовая 121-й средней школы?

Людмила Крупская:

Меню пилотного проекта включает в себя 100 блюд, 61 из которых – это фирменные блюда комбината школьного питания, 13 блюд разработаны специально для реализации пилотного проекта. Это такие новинки, как куриная голень запеченная, овощи припущенные, пельмени отварные со сметаной, различные напитки.

Звучит аппетитно. Интересно, а выглядит так же? Идем поближе к кухне, чтобы скорее посмотреть новинки. Говорят, там блюда на любой вкус. А вкус у нас исключительный. Смогут ли порадовать блюда школьной столовой уже в общем-то взрослых людей и что сегодня предложат ребятам?

Екатерина Емельянова, инженер-технолог участка школьного питания Первомайского района:

Сегодня на выбор мы деткам предлагаем два комплекса. Первый комплекс: смесь овощная припущенная и голень куриная жареная, напиток апельсиновый с витамином С и хлебушек. Второй комплекс с супом. Сегодня у нас рассольник, каша рисовая с колбаской, хлебушек прилагается, салатик из белокочанной капусты с растительным маслом и напиток апельсиновый с витамином С. Школьное питание – больше, чем просто еда. Это память о детстве, согласитесь? Мы сами буквально окунулись в то время, когда классами бежали в столовую. Например, я больше всего в школе любила запеканку. Ее вкус узнаю из тысячи. А что любят нынешние дети?

Мой любимое блюдо – борщ. Очень вкусно. Всегда спешу в столовую. Любимый предмет Ярослава – русская литература. В шутку спросила, что же нравится больше: книги или все-таки обед. Подумав, Ярослав выбрал второе. Просто уж очень хорошо кормят.

Мое любимое блюдо – это рассольник, котлета с картошкой, макароны с сосиской. Я никогда не оставляю еду и все съедаю сам. И даже очень вкусно.

Мне нравится, что нам добавили нож. Я умею им пользоваться, дома я тоже пользуюсь ножом.