«Была некая настороженность». Как родители отреагировали на изменения в школьном меню?

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

А родители в основном позитивно относились к грядущим переменам или все-таки с небольшой настороженностью?

Анастасия Корсик, мама школьника:

Конечно, была некая настороженность, но после первой недели, когда мы увидели результаты, мы услышали наших детей, они начали кушать, то, конечно, только позитивное впечатление. Мы очень рады, что у нас сейчас действительно есть выбор. Мы можем выбрать вместе со своими детьми. Когда мы выбираем из двух рационов меню, то дети склоняются к тому или иному выбору, и мы можем его поддержать. Хорошо, что такая возможность нам предоставляется. Екатерина Забенько:

Остались ли такие родители, которые все-таки дают детям ссобойки и предпочитают, чтобы они не питались в школьной столовой?

Анастасия Корсик:

Дети завтракают дома, вполне достаточно до следующего приема пищи (обеда) им этого. У детей, которые посещают группу продленного дня, с интервалом в три часа полдник, а далее ужин. Поэтому дети сыты, довольны. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что на стоимости питания эксперимент не отразился ни в какую сторону. Что говорят родители о доступности школьного питания? Всем ли по карману кормить ребенка в школе? Анастасия Корсик:

Конечно, мы обсуждали в родительском чате этот вопрос. Как оказалось, родителям это по карману. Меню доступно. Оно включает в себя настолько расширенный набор продуктов. Я не думаю, что каждая семья может приготовить за эти деньги его дома. В общественных заведениях Минска не факт, что можно покушать за эту же стоимость. Поэтому родители довольны, конечно.

Екатерина Забенько:

О чем говорят родители в школьных чатах? Все ли пришлось по вкусу детям или все еще продолжаются обсуждения: это понравилось, это не понравилось, это лучше добавить, это лучше убрать, а верните как было – какие обсуждения? Анастасия Корсик:

Родители, конечно, обсуждают то, что сейчас расширенное меню, появились новые блюда. Естественно, родители в восторге от того, от чего в восторге их дети. Те же пельмени, те же хот-доги. Екатерина Забенько:

Какое-то время считалось, что тесто с мясом – это вредно, но это абсолютно нормальное сочетание для питания человека. Как мы говорим, сбалансированное питание: жиры, углеводы, белки – там все присутствует.