«Позвонили буквально через 2 недели». Минчанка рассказала, как легко получить арендное жильё в столице
С жилищным вопросом в той или иной форме хоть раз сталкивался каждый из нас. Для тех, кому совсем негде жить, а финансовые возможности не позволяют снимать квартиру, есть решение – арендная жилплощадь от государства. Рассказываем, сколько таких вариантов в столице, как получить и что они из себя представляют.
Алеся Пономарева, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Данное жилье гарантирует людям стабильность. В отличие от частного жилого фонда, где собственник помещения может поднять коммунальную или арендную плату. Может прийти и сказать: освободите в течении определенного времени. Здесь за гражданином закреплена стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Претендовать на арендную квартиру может каждый: для этого нужно обратиться в администрацию любого из районов столицы. Написать заявление и мониторить наличие свободных квартир. Так, например, за 2022 год администрацией только Московского района выдано 44 арендных жилья, заявок же было 1 167. За текущий год ключи от арендных квартир также уже успели найти своих хозяев.
Алеся Пономарева:
В этом году Минске введен новый жилой дом по улице Семеняко, 25 на 130 квартир. Дом распределен как на очередников общей очереди, так и на граждан, которые имеют право первоочередного получения данного жилья.
Одну из таких арендных квартир получила Екатерина. До этого семья Апанасевич жила в общежитии. Теперь в их распоряжении своя собственная жилплощадь, отдельные комнаты для дочки, сына и родителей. К слову, Екатерина работает в 25-й минской школе педагогом-дефектологом. Работа совсем неподалеку от нового дома – в 15 минутах ходьбы. Там же учится и ее сын.
Екатерина Апанасевич:
Узнала про арендное жилье от знакомых, залезла на сайт Московского исполкома, и там как раз было арендное жилье по улице Семеняко, 25. Взяла паспорт и поехала в «Одно окно», подала заявление и ждала результата. Позвонили буквально через недели две. Сказали, что решение положительное – можете подъезжать, оформлять документы.
Сейчас Екатерина в ремонтных хлопотах: обустраивает жилье. Заказывает мебель, предметы интерьера и занимается небольшой, но вместительной гардеробной. Екатерина с семьей много лет ждали жилье, и для его получения, на удивление, не понадобилось потратить много времени на бумажные хлопоты
Екатерина Апанасевич:
Оказалось, что не так уж и много документов. Просто нужно стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И все. Когда жилье появляется на сайте, ехать с паспортом в «Одно окно», писать заявление.
Изначально договор на квартиру заключается на пять лет. Если жильцы вовремя оплачивают коммунальные услуги, то с ними продлевают договор еще на пять лет. И так далее. В будущем уже дети арендаторов могут заключать такие договоры. Стоит понимать, что спрос на арендное жилье велик и некоторые граждане могут претендовать на него вне очереди.
Алеся Пономарева:
Есть определенный перечень граждан, которые имеют первоочередное право на предоставление таких арендных жилых помещений. Это в первую очередь граждане, связанные трудовыми отношениями: военнослужащим нашим, молодым специалистам, медики, педагогические работники. Граждане, которые востребованы специалистами и прибыли в Минск из других населенных пунктов для работы.
Арендный фонд Минска формируется с 2012 года и насчитывает порядка 12 тысяч квартир. Средства от арендных квартир поступают на единый специальный счет, финансы с которого в последующем идут на строительство новых домов для нуждающихся.
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