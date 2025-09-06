Новости по тегу #Людмила Крупская

На осенний период для школьников разработали двухнедельные рационы питания. Всего в меню 137 позиций.
Радуют белорусов и культурной программой в местах проведения голосования. Кроме того, предусмотрены развлечения для детей.
В новом учебном году питаться в школьных столовых будет более одного миллиона учащихся. Их ожидает разнообразное меню. Традиционно ребят порадуют и новинками.
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