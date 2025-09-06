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Новости по тегу #Людмила Крупская

Шашлычок, пельмени и блинчики – узнали, чем кормят в школьных столовых
06 сентября 2025 15:20

Шашлычок, пельмени и блинчики – узнали, чем кормят в школьных столовых

Торговое обслуживание организовали более чем на 1800 участках для голосования
26 января 2025 15:11

Торговое обслуживание организовали более чем на 1800 участках для голосования

Новинки в школьных столовых. Чем меню порадует ребят в 2024 году?
03 сентября 2024 14:15

Новинки в школьных столовых. Чем меню порадует ребят в 2024 году?

Школы и гимназии Минска перейдут на новые условия организации питания
01 августа 2024 18:10

Школы и гимназии Минска перейдут на новые условия организации питания

Анкетирование и дегустации – как разрабатывают меню для минских школьников?
29 июля 2024 19:46

Анкетирование и дегустации – как разрабатывают меню для минских школьников?

Столовый этикет и выбор блюд. Как кормят детей в школе?
31 января 2023 12:06

Столовый этикет и выбор блюд. Как кормят детей в школе?

Рикотта, брускетта, моцарелла и филе птицы капрезе: заглянули в школьное меню
04 октября 2019 12:27

Рикотта, брускетта, моцарелла и филе птицы капрезе: заглянули в школьное меню