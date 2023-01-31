Что добавилось в экспериментальном школьном меню и как оно составлялось? Рассказала Надежда Лукашевич
Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какие основные изменения произошли в этом экспериментальном меню? Что касается калорийности, соотношения жиров, белков, углеводов – основное, что изменилось, кроме рецептуры.
Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:
Изменилась организация питания. То есть у нас первый прием пищи – обед, черед три с половиной часа полдник, если более шести часов в учреждении образования, и ужин, если ребенок находится 10 часов. Что у нас изменилось? У нас добавились сахарницы, и дети могут самостоятельно добавить себе сахар по необходимости, размешать. У нас добавились красивые стаканы, гладкие, тяжелые. Дети многие тоже это отметили. У нас добавился дополнительный прибор – нож, и многие дети с удовольствием его используют. Мы предоставляем выбор, и в 121-й школе это очень здорово работает. Когда ребенку предоставляется выбор, он решает, что ему понравится, и, конечно же, он съест это без остатка.
Екатерина Забенько:
А администрацию школы привлекали к разработке этого меню? Вы как-то участвовали или больше старались не мешать?
Жанна Давидович, директор школы №121 Минска:
Когда разрабатывалось конкретно это меню, у нас уже был разговор, мы работали с комбинатом школьного питания. Комбинат знает предпочтения детей. Вообще, разработкой меню должны заниматься профессионалы. Мы можем подсказать, мы можем рассказать как практики, что дети любят и чего бы не хотели, но каждый должен заниматься тем, чем он должен заниматься.
Екатерина Забенько:
Сколько нюансов необходимо учесть, чтобы составить то самое школьное меню?
Надежда Лукашевич:
Нам, конечно, нужно, чтобы оно было неповторяемо. Нам нужно учесть пожелания детей, разнообразить меню максимально, нам нужно обязательно включить овощи, фрукты, определенные продукты: птица, свинина, говядина. Конечно же, это меню обязательно должно пройти оценку нашего Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Это меню составляется для растущего организма. Мы должны учесть все и все предложить.
Екатерина Забенько:
Почему нельзя просто взять и приготовить, что в школьной столовой посчитают нужным на сегодня, например, согласовав с родителями и детьми? Почему необходимо такое количество согласований, чтобы вкусно накормить детей?
Надежда Лукашевич:
На наших встречах с активными родителями мы всегда говорим, что давайте ваши предложения и пожелания ребят. Мы это будем учитывать и обязательно будем готовить по вашим рецептурам. Просто нужно проработать, нужно посмотреть, из чего мы будем готовить, нужно найти продукты, разработать технологическую карту.
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