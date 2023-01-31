«Мне нравится сегодняшнее меню». Ученик рассказал о плюсах и минусах школьной столовой
Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Влад, иди к нам, сейчас услышим мнение ребенка по поводу школьного меню. Скажи, пожалуйста, все ли тебе по вкусу в экспериментальном меню в школьной столовой?
Владислав Кузнецов, ученик школы №121 Минска:
Больше всего мне нравится сегодняшнее меню. У нас сегодня были вкусный рассольник, рисовая каша, котлета и салат.
Екатерина Забенько:
Ты все можешь съесть из того, что предлагается, или что-то остается на тарелке?
Владислав Кузнецов:
Мне не нравятся овощи, которые сегодня были.
Екатерина Забенько:
Что касается овощей, необходимо прививать вкусы детей, потому что там много витаминов и клетчатки. Перечисляй дальше, что ты не любишь. Честно говори.
Владислав Кузнецов:
Это все.
Екатерина Забенько:
Только овощи не любишь?
Владислав Кузнецов:
Да.
Екатерина Забенько:
Хорошо. Как тебе пельмени? Ждешь ли ты хот-догов?
Владислав Кузнецов:
Хот-догов жду, пельмени тоже жду.
Екатерина Забенько:
А что бы ты еще хотел добавить в школьное меню, чего еще там нет?
Владислав Кузнецов:
Ничего не хотел бы добавить, потому что все самое вкусное уже есть.
Екатерина Забенько:
А дома ты кушаешь так же, как и в школьной столовой? Или все-таки мама иногда балует тебя какими-нибудь вредностями?
Владислав Кузнецов:
Как в школе ем.
Екатерина Забенько:
Как вы считаете, родители должны подстраиваться под школьный рацион или наоборот?
Анастасия Корсик, мама школьника:
Я бы сказала так, что в выходные дни можно все-таки детям позволить немножко вредного.
Екатерина Забенько:
Гастрономическое послабление.
Анастасия Корсик:
Да. Я считаю, что школьная дисциплина в плане питания имеет место быть, и это очень правильно, что дети питаются.
Екатерина Забенько:
Наверное, в школе, что касается питания, там и дисциплина в жизни. Одно без другого невозможно.
Анастасия Корсик:
Мы начинаем с мелочей, и это очень важно, а в выходные дни можно немного расслабиться и скушать что-нибудь вкусное.
Екатерина Забенько:
Не было бы это детством, конечно, без чипсов и другой вредной еды, которая никогда не появится в школьной столовой.
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