«Мне нравится сегодняшнее меню». Ученик рассказал о плюсах и минусах школьной столовой

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Влад, иди к нам, сейчас услышим мнение ребенка по поводу школьного меню. Скажи, пожалуйста, все ли тебе по вкусу в экспериментальном меню в школьной столовой?

Владислав Кузнецов, ученик школы №121 Минска:

Больше всего мне нравится сегодняшнее меню. У нас сегодня были вкусный рассольник, рисовая каша, котлета и салат. Екатерина Забенько:

Ты все можешь съесть из того, что предлагается, или что-то остается на тарелке? Владислав Кузнецов:

Мне не нравятся овощи, которые сегодня были. Екатерина Забенько:

Что касается овощей, необходимо прививать вкусы детей, потому что там много витаминов и клетчатки. Перечисляй дальше, что ты не любишь. Честно говори.

Владислав Кузнецов:

Это все. Екатерина Забенько:

Только овощи не любишь? Владислав Кузнецов:

Да. Екатерина Забенько:

Хорошо. Как тебе пельмени? Ждешь ли ты хот-догов? Владислав Кузнецов:

Хот-догов жду, пельмени тоже жду.